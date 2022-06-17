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Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796090924.html
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:27
2022-06-17T14:49
шоубиз
великобритания
в мире
европейский вещательный союз
украина
евровидение
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза.Там добавили, что песенный конкурс в 2023 году может пройти в Великобритании.Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей конкурсант занял первое место, получает право провести следующий конкурс.Как заявлял замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Киев уже начал подготовку к финалу 2023 года.
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великобритания, в мире, европейский вещательный союз , украина, евровидение
13:27 17.06.2022 (обновлено: 14:49 17.06.2022)
 
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году

Европейский вещательный союз начнет переговоры о переносе Евровидения-2023 с Украины

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза.

"После объективного анализа референтная группа и совет управляющих песенного конкурса "Евровидение" с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение песенного конкурса "Евровидение" согласно правилам конкурса не могут быть исполнены UA:PBC (общественной телерадиокомпанией Украины. — Прим. ред.)", — говорится в пресс-релизе.

Там добавили, что песенный конкурс в 2023 году может пройти в Великобритании.
Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей конкурсант занял первое место, получает право провести следующий конкурс.
Как заявлял замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Киев уже начал подготовку к финалу 2023 года.
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