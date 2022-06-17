13:27 17.06.2022 (обновлено: 14:49 17.06.2022)
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году
Европейский вещательный союз начнет переговоры о переносе Евровидения-2023 с Украины
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза.
"После объективного анализа референтная группа и совет управляющих песенного конкурса "Евровидение" с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение песенного конкурса "Евровидение" согласно правилам конкурса не могут быть исполнены UA:PBC (общественной телерадиокомпанией Украины. — Прим. ред.)", — говорится в пресс-релизе.
Там добавили, что песенный конкурс в 2023 году может пройти в Великобритании.
Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей конкурсант занял первое место, получает право провести следующий конкурс.
Как заявлял замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Киев уже начал подготовку к финалу 2023 года.