https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796090924.html

Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году

Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022

Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году

Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:27

2022-06-17T13:27

2022-06-17T14:49

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году, говорится в заявлении организатора конкурса — Европейского вещательного союза.Там добавили, что песенный конкурс в 2023 году может пройти в Великобритании.Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей конкурсант занял первое место, получает право провести следующий конкурс.Как заявлял замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Киев уже начал подготовку к финалу 2023 года.

https://ria.ru/20220617/konkurs-1795961196.html

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Кирилл Волков

великобритания, в мире, европейский вещательный союз , украина, евровидение