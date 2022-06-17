https://ria.ru/20220617/ermitazh-1796204043.html

Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции

Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции - РИА Новости, 17.06.2022

Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции

В Иркутске в рамках проекта Дни Эрмитажа будут представлены шедевры прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:42

2022-06-17T16:42

2022-06-17T16:42

иркутская область

игорь кобзев

михаил пиотровский

иркутск

иркутская область

государственный эрмитаж

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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. В Иркутске в рамках проекта Дни Эрмитажа будут представлены шедевры прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.Выставки одного из крупнейших музеев России и мира – Эрмитажа пройдут в Иркутской области. Соглашение об этом подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.По словам Кобзева, заключение соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем – это знаковое событие для культурной жизни Иркутской области."В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа. Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства", - сказал Кобзев.Как уточнил Пиотровский в сентябре Эрмитаж представит в Иркутске выставку прикладного искусства по теме "Союз земли и воды". Также запланированы мастер-классы для реставраторов, научно-практические конференции, лекции и встречи, посвящённые Эрмитажу.

https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь кобзев, михаил пиотровский, иркутск, иркутская область, государственный эрмитаж, россия, общество, новости культуры, культура