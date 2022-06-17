Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20220617/ermitazh-1796204043.html
Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции
Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции - РИА Новости, 17.06.2022
Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции
В Иркутске в рамках проекта Дни Эрмитажа будут представлены шедевры прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:42
2022-06-17T16:42
иркутская область
игорь кобзев
михаил пиотровский
иркутск
иркутская область
государственный эрмитаж
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/95665/90/956659002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebb72d5115fcb315ab16e8bb8c3bb397.jpg
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. В Иркутске в рамках проекта Дни Эрмитажа будут представлены шедевры прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.Выставки одного из крупнейших музеев России и мира – Эрмитажа пройдут в Иркутской области. Соглашение об этом подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.По словам Кобзева, заключение соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем – это знаковое событие для культурной жизни Иркутской области."В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа. Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства", - сказал Кобзев.Как уточнил Пиотровский в сентябре Эрмитаж представит в Иркутске выставку прикладного искусства по теме "Союз земли и воды". Также запланированы мастер-классы для реставраторов, научно-практические конференции, лекции и встречи, посвящённые Эрмитажу.
https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html
иркутск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/95665/90/956659002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69b4315650f00844ef58604c6adcd0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кобзев, михаил пиотровский, иркутск, иркутская область, государственный эрмитаж, россия, общество, новости культуры, культура
16:42 17.06.2022
 
Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции

Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей музейной коллекции

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. В Иркутске в рамках проекта Дни Эрмитажа будут представлены шедевры прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
Выставки одного из крупнейших музеев России и мира – Эрмитажа пройдут в Иркутской области. Соглашение об этом подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
По словам Кобзева, заключение соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем – это знаковое событие для культурной жизни Иркутской области.
"В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа. Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства", - сказал Кобзев.
Как уточнил Пиотровский в сентябре Эрмитаж представит в Иркутске выставку прикладного искусства по теме "Союз земли и воды". Также запланированы мастер-классы для реставраторов, научно-практические конференции, лекции и встречи, посвящённые Эрмитажу.
Игорь Кобзев
10 мая, 18:51Иркутская область
Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"
 
Иркутская областьИгорь КобзевМихаил ПиотровскийИркутскИркутская областьГосударственный ЭрмитажРоссияОбществоНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала