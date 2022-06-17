https://ria.ru/20220617/elita-1796301453.html

Путин высказался об интересах украинской элиты

Путин высказался об интересах украинской элиты - РИА Новости, 17.06.2022

Путин высказался об интересах украинской элиты

Заявления украинской элиты о "цивилизационном выборе" страны исходят из желания защитить деньги, которые они натырили у народа, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:16

2022-06-17T19:16

2022-06-17T19:50

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

владимир путин

украина

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заявления украинской элиты о "цивилизационном выборе" страны исходят из желания защитить деньги, которые они натырили у народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Так называемый "цивилизационный выбор" - какой это, извините за моветон, нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты - это говорить о том, что это цивилизационный выбор. Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что, что бы они не сделали, их деньги будут там защищены. Так происходит, конечно. Что они творят - все равно. Все им сходит с рук. В этом весь смысл этого цивилизационного выбора", - заявил Путин на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург, владимир путин, украина