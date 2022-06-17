https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796295748.html

Проблемы в экономике будут нарастать, заявил Путин

Проблемы в экономике будут нарастать, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Проблемы в экономике будут нарастать, заявил Путин

Проблемы в экономике будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:07

2022-06-17T19:07

2022-06-17T19:07

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблемы в экономике будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы понимаем, есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, и мы ждем еще проблем. Мы ждем, они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет. Но такие отрасли, как сельское хозяйство - смотрите - рост 3,2% за четыре месяца... в строительном комплексе за апрель вообще - почти 8%... а всего за этот период с начала года 5,8% (в строительстве)", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.По его словам, есть и падения, например, в автопроме, металлургии. "Но все-таки это живые отрасли, живые предприятия", - отметил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин