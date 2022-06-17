Проблемы в экономике будут нарастать, заявил Путин
Президент Путин заявил, что проблемы в экономике будут нарастать
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблемы в экономике будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы понимаем, есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, и мы ждем еще проблем. Мы ждем, они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет. Но такие отрасли, как сельское хозяйство - смотрите - рост 3,2% за четыре месяца... в строительном комплексе за апрель вообще - почти 8%... а всего за этот период с начала года 5,8% (в строительстве)", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
По его словам, есть и падения, например, в автопроме, металлургии. "Но все-таки это живые отрасли, живые предприятия", - отметил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.