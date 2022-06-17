https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796198962.html

Путин призвал инвестировать в развитие собственной страны

Путин призвал инвестировать в развитие собственной страны - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал инвестировать в развитие собственной страны

Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:35

2022-06-17T16:35

2022-06-17T17:37

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес инвестировать в развитие своей страны, обладающей гигантским потенциалом: дома надежнее, а задач, требующих приложения сил, непочатый край."Я знаю настроения многих наших руководителей компаний, собственников. От вас слышал много раз, что бизнес - это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом - чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили:... дома надежнее", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.По оценке Путина, те представители бизнеса, кто "не захотел услышать" этот посыл, который президент назвал очевидным, "потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиардов"."Еще раз хочу сказать, в том числе тем, кто находится в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220522/aktivy-1790047056.html

https://ria.ru/20220313/biznes-1777912797.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дома надежнее" – Путин об инвестициях в России ПУТИН: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ДОМА НАДЕЖНЕЕ - ТЕ, КТО НЕ ЗАХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ ЭТОТ ПОСЫЛ, ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ 2022-06-17T16:35 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)