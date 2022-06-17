https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796165865.html

Путин призвал создать условия для предложений на внутреннем рынке

Путин призвал создать условия для предложений на внутреннем рынке - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал создать условия для предложений на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин обозначил задачей властей создать условия для наращивания производства и предложения на внутреннем рынке. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:56

2022-06-17T15:56

2022-06-17T17:01

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796209359_0:615:2059:1773_1920x0_80_0_0_a03d470b512ff8086b9639ed185ac9e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил задачей властей создать условия для наращивания производства и предложения на внутреннем рынке.Президент напомнил, что были приняты специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний."В том числе бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй квартал текущего года. При этом производственные предприятия имеют более широкие возможности: они смогут воспользоваться отсрочкой и в третьем квартале. По сути речь идет о беспроцентном кредите от государства. В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это можно будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796185801.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия