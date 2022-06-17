15:56 17.06.2022 (обновлено: 17:01 17.06.2022)
Путин призвал создать условия для предложений на внутреннем рынке
Путин: нужно создать условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил задачей властей создать условия для наращивания производства и предложения на внутреннем рынке.
"Сегодня наша задача - создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке, и сбалансировано с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент напомнил, что были приняты специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний.
"В том числе бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй квартал текущего года. При этом производственные предприятия имеют более широкие возможности: они смогут воспользоваться отсрочкой и в третьем квартале. По сути речь идет о беспроцентном кредите от государства. В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это можно будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.