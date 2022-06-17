https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796164854.html

Путин призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике

Путин призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что надо предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы, РФ может справиться с любыми вызовами и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:54

2022-06-17T15:54

2022-06-17T16:13

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы, РФ может справиться с любыми вызовами и решить любую задачу."Подчеркну и хотел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы - сильные люди и можем справиться с любым вызовом, и, как наши предки, решим любую задач, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796172697.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика