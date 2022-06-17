15:54 17.06.2022 (обновлено: 16:13 17.06.2022)
Путин призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике
Путин призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы, РФ может справиться с любыми вызовами и решить любую задачу.
"Подчеркну и хотел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы - сильные люди и можем справиться с любым вызовом, и, как наши предки, решим любую задач, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.