https://ria.ru/20220617/donbass-1796029080.html
Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод
Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод
Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:25
2022-06-17T11:25
2022-06-17T11:25
специальная военная операция на украине
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макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Макеевка в пятницу уже несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметра.
https://ria.ru/20220617/rakety-1796006972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, макеевка, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Макеевский металлургический завод, есть раненый