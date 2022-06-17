https://ria.ru/20220617/donbass-1796029080.html

Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод

Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод

Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:25

2022-06-17T11:25

2022-06-17T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Макеевский металлургический завод, ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Макеевка в пятницу уже несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметра.

https://ria.ru/20220617/rakety-1796006972.html

украина

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, макеевка, донецкая народная республика