https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html
Путин отметил зрелость российского бизнеса
Путин отметил зрелость российского бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин отметил зрелость российского бизнеса
Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:29
2022-06-17T16:29
2022-06-17T17:17
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."С 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлён, в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли ещё дальше и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием - если их деятельность не связана с высоким риском применения вреда гражданам и окружающей среде", - напомнил он."В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей… не выросло, а снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса", - заключил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика
16:29 17.06.2022 (обновлено: 17:17 17.06.2022)
Путин отметил зрелость российского бизнеса
Президент Путин: число нарушений в бизнесе снизилось, это говорит о его зрелости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"С 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлён, в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли ещё дальше и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием - если их деятельность не связана с высоким риском применения вреда гражданам и окружающей среде", - напомнил он.
"В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей… не выросло, а снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса", - заключил Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.