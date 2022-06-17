https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html

Путин отметил зрелость российского бизнеса

Путин отметил зрелость российского бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Путин отметил зрелость российского бизнеса

Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:29

2022-06-17T16:29

2022-06-17T17:17

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений также снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."С 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлён, в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли ещё дальше и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием - если их деятельность не связана с высоким риском применения вреда гражданам и окружающей среде", - напомнил он."В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей… не выросло, а снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса", - заключил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/biznes-1796200782.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика