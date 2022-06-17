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Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/biznes-1796194848.html
Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес
Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес - РИА Новости, 17.06.2022
Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес
Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:28
2022-06-17T17:16
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
санкт-петербург
россия
бизнес
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С--ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, санкт-петербург, россия, бизнес
16:28 17.06.2022 (обновлено: 17:16 17.06.2022)
 
Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес

Президент Путин: нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С--ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям происходит за счёт частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку", - сказал Путин.
"Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинСанкт-ПетербургРоссияБизнес
 
 
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