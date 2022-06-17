16:28 17.06.2022 (обновлено: 17:16 17.06.2022)
Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес
Президент Путин: нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С--ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям происходит за счёт частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку", - сказал Путин.
"Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.