https://ria.ru/20220617/biznes-1796194848.html

Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес

Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес - РИА Новости, 17.06.2022

Путин предложил развивать экономику с опорой на частный бизнес

Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:28

2022-06-17T16:28

2022-06-17T17:16

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

санкт-петербург

россия

бизнес

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С--ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес и продолжить снимать административные нагрузки, кроме того, пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, санкт-петербург, россия, бизнес