https://ria.ru/20220617/bankrotstvo-1795977605.html

Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве

Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 17.06.2022

Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве

В картотеке Арбитражного суда Москвы зарегистрировано заявление о банкротстве, поступившее накануне от российского подразделения американской корпорации Google... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:59

2022-06-17T08:59

2022-06-17T11:17

экономика

google

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В картотеке Арбитражного суда Москвы зарегистрировано заявление о банкротстве, поступившее накануне от российского подразделения американской корпорации Google — ООО "Гугл".Дату рассмотрения обоснованности заявления пока не назначили.О планах признать себя через суд банкротом российская компания сообщила еще 18 мая. Тогда на портале федреестра значимых сведений о юридических лицах появилась соответствующая запись.В ООО "Гугл" пояснили, что просят признать свою несостоятельность, так как с 22 марта предвидят собственное банкротство. Сумму неисполненных обязательств в компании не уточнили, но известно, что в минувшем декабре на юрлицо наложили оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации.Кроме того, суд предписал "Гуглу" разблокировать YouTube-аккаунт "Царьград" по арбитражному иску этого телеканала, за каждый день неисполнения решения накладывается прогрессивно увеличивающийся штраф.Счета ООО арестовали судебные приставы.По состоянию на начало апреля в пользу "Царьграда" перечислен миллиард рублей. Дальнейшее начисление штрафа приостановлено до сентября, но все деньги, которые поступают на арестованный счет "Гугла", уходят на депозит приставов. По ситуации на апрель там скопилось уже девять миллиардов рублей, сообщал представитель российской "дочки" американской корпорации.Арбитражный суд Москвы принял к производству еще несколько исков к Google и его "дочке" о разблокировке YouTube-каналов различных российских СМИ. В рамках этих дел также арестованы счета и активы на несколько миллиардов.

https://ria.ru/20220616/google-1795711260.html

https://ria.ru/20220616/google-1795707186.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, google