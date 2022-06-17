https://ria.ru/20220617/armeniya-1795975376.html

Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих

Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих - РИА Новости, 17.06.2022

Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих

Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:44

2022-06-17T08:44

2022-06-17T09:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах ПМЭФ."Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.Он также отметил, что, по его мнению, акции протеста не являются проблемой, это "абсолютно нормально".Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220614/miting-1795301006.html

https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, пмэф