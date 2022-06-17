https://ria.ru/20220617/armeniya-1795975376.html
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:44
2022-06-17T08:44
2022-06-17T09:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах ПМЭФ."Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.Он также отметил, что, по его мнению, акции протеста не являются проблемой, это "абсолютно нормально".Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220614/miting-1795301006.html
https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, пмэф
08:44 17.06.2022 (обновлено: 09:09 17.06.2022)
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах ПМЭФ.
"Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что, по его мнению, акции протеста не являются проблемой, это "абсолютно нормально".
"У нас были выборы, абсолютно открытые, демократичные, транспарентные и, по-моему, все ответы на все вопросы, которые сегодня муссируются, уже даны большинством", - подчеркнул Григорян.
Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.