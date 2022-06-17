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Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих - РИА Новости, 17.06.2022
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Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:44
2022-06-17T09:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах ПМЭФ."Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.Он также отметил, что, по его мнению, акции протеста не являются проблемой, это "абсолютно нормально".Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220614/miting-1795301006.html
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в мире, армения, азербайджан, пмэф
08:44 17.06.2022 (обновлено: 09:09 17.06.2022)
 
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих

Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВице-премьер Республики Армения Мгер Григорян на сессии "Партнерства в Евразии: новые возможности" в рамках ПМЭФ-2022
Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян на сессии Партнерства в Евразии: новые возможности в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян на сессии "Партнерства в Евразии: новые возможности" в рамках ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян в кулуарах ПМЭФ.
"Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
Он также отметил, что, по его мнению, акции протеста не являются проблемой, это "абсолютно нормально".
"У нас были выборы, абсолютно открытые, демократичные, транспарентные и, по-моему, все ответы на все вопросы, которые сегодня муссируются, уже даны большинством", - подчеркнул Григорян.
Прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Участники акции протеста в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 18:50
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреАрменияАзербайджанПМЭФ
 
 
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