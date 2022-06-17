https://ria.ru/20220617/amerikantsy-1796310067.html

Путин рассказал об отношении к американскому народу

Путин рассказал об отношении к американскому народу - РИА Новости, 17.06.2022

Путин рассказал об отношении к американскому народу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:34

2022-06-17T19:34

2022-06-17T20:05

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

сша

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы."Я говорил о том, что противоречия нарастают. Если такая политика будет продолжаться, они будут нарастать. Мне представляется, что всё-таки тоже американский народ, я с огромным уважением отношусь к американскому народу, всё-таки он соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, всё-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, но прежде всего политические, конечно, будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге, и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене, всё-таки отношения выстроятся должным образом. Я всё-таки (больше) оптимист, чем пессимист", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796305266.html

сша

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Элиты должны будут реагировать на требования своего населения" – Путин о будущем США "Элиты должны будут реагировать на требования своего населения" – Путин о будущем США 2022-06-17T19:34 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, россия