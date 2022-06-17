https://ria.ru/20220617/amerikantsy-1796310067.html
Путин рассказал об отношении к американскому народу
Путин рассказал об отношении к американскому народу - РИА Новости, 17.06.2022
Путин рассказал об отношении к американскому народу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:34
2022-06-17T19:34
2022-06-17T20:05
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
сша
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы."Я говорил о том, что противоречия нарастают. Если такая политика будет продолжаться, они будут нарастать. Мне представляется, что всё-таки тоже американский народ, я с огромным уважением отношусь к американскому народу, всё-таки он соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, всё-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, но прежде всего политические, конечно, будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге, и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене, всё-таки отношения выстроятся должным образом. Я всё-таки (больше) оптимист, чем пессимист", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796305266.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Элиты должны будут реагировать на требования своего населения" – Путин о будущем США
"Элиты должны будут реагировать на требования своего населения" – Путин о будущем США
2022-06-17T19:34
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, россия
19:34 17.06.2022 (обновлено: 20:05 17.06.2022)
Путин рассказал об отношении к американскому народу
Путин: уважаю американский народ, считаю, что он заставит элиты реагировать на проблемы