https://ria.ru/20220616/zerno-1795890997.html

Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины

Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины

Париж, Берлин и Рим призывают Москву позволить ООН организовать вывоз зерна с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:35

2022-06-16T18:35

2022-06-16T18:35

олаф шольц

марио драги

владимир зеленский

россия

украина

оон

эммануэль макрон

германия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Париж, Берлин и Рим призывают Москву позволить ООН организовать вывоз зерна с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским."Мы официально вместе призываем из Киева Россию, постоянного члена Совета Безопасности, позволить ООН организовать поставку зерновых", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море. На следующей неделе делегация депутатов Европарламента намерена посетить границу Польши с Украиной и проинспектировать процесс экспорта украинского зерна.

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https://ria.ru/20220616/zerno-1795732199.html

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795671092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

олаф шольц, марио драги, владимир зеленский, россия, украина, оон, эммануэль макрон, германия, франция, италия, в мире