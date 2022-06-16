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Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
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Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины
Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины
Париж, Берлин и Рим призывают Москву позволить ООН организовать вывоз зерна с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:35
2022-06-16T18:35
олаф шольц
марио драги
владимир зеленский
россия
украина
оон
эммануэль макрон
германия
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Париж, Берлин и Рим призывают Москву позволить ООН организовать вывоз зерна с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским."Мы официально вместе призываем из Киева Россию, постоянного члена Совета Безопасности, позволить ООН организовать поставку зерновых", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море. На следующей неделе делегация депутатов Европарламента намерена посетить границу Польши с Украиной и проинспектировать процесс экспорта украинского зерна.
https://ria.ru/20220615/zerno-1795493497.html
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олаф шольц, марио драги, владимир зеленский, россия, украина, оон, эммануэль макрон, германия, франция, италия, в мире
18:35 16.06.2022
 
Макрон призвал Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины

Франция, Германия и Италия призвали Россию дать ООН организовать вывоз зерна с Украины

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Париж, Берлин и Рим призывают Москву позволить ООН организовать вывоз зерна с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг на Украину, где провели встречу с Владимиром Зеленским.
Зерно - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 15:23
На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию
"Мы официально вместе призываем из Киева Россию, постоянного члена Совета Безопасности, позволить ООН организовать поставку зерновых", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:59
В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. По его словам, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море. На следующей неделе делегация депутатов Европарламента намерена посетить границу Польши с Украиной и проинспектировать процесс экспорта украинского зерна.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
10:49
В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве
 
Олаф ШольцМарио ДрагиВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаООНЭммануэль МакронГерманияФранцияИталияВ мире
 
 
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