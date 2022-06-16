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УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов

УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов - РИА Новости, 16.06.2022

УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека становится проводником интересов Запада, отходя в своей работе от принципов беспристрастности, заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:55

2022-06-16T18:55

2022-06-16T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

оон

россия

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геннадий гатилов

украина

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека становится проводником интересов Запада, отходя в своей работе от принципов беспристрастности, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в ходе 50-й сессии Совета по правам человека ООН, в рамках которой обсуждается ситуация в Мариуполе.В четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад, в котором назвала гуманитарную ситуацию в городе катастрофической. Она заявила, что "Российская Федерация как оккупирующая держава в Мариуполе должна выполнять все обязательства в соответствии с применимым международным правом". Бачелет также призвала предоставить представителям Управления ООН по правам человека беспрепятственный доступ в Мариуполь и "все другие пострадавшие районы".Обращаясь к Бачелет, Гатилов заявил, что российская сторона неоднократно сообщала о фактах и свидетельствах нарушений со стороны украинских вооруженных формирований и нацбатов норм международного гуманитарного права, включая насильственное удержание боевиками полка "Азов" на протяжении 2,5 месяцев местных жителей в заминированных цехах завода "Азовсталь"."Но обо всем этом вы, уважаемая верховный комиссар, и вы, уважаемые делегаты западных стран, стыдливо предпочитаете умалчивать. Вынуждены констатировать, что Управление, таким образом, становится проводником геополитических интересов коллективного Запада, демонстрируя отход от принципов беспристрастности и объективности в своей деятельности", - сказал Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ООН. Он подчеркнул, что все люди равны в своих правах и права и жизни жителей ДНР и ЛНР тоже имеют значение.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220606/nasilie-1793435496.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, россия, швейцария, геннадий гатилов, украина, ситуация в днр и лнр