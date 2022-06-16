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УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/uvkpch-1795897389.html
УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов
УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов - РИА Новости, 16.06.2022
УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека становится проводником интересов Запада, отходя в своей работе от принципов беспристрастности, заявил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:55
2022-06-16T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
оон
россия
швейцария
геннадий гатилов
украина
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека становится проводником интересов Запада, отходя в своей работе от принципов беспристрастности, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в ходе 50-й сессии Совета по правам человека ООН, в рамках которой обсуждается ситуация в Мариуполе.В четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад, в котором назвала гуманитарную ситуацию в городе катастрофической. Она заявила, что "Российская Федерация как оккупирующая держава в Мариуполе должна выполнять все обязательства в соответствии с применимым международным правом". Бачелет также призвала предоставить представителям Управления ООН по правам человека беспрепятственный доступ в Мариуполь и "все другие пострадавшие районы".Обращаясь к Бачелет, Гатилов заявил, что российская сторона неоднократно сообщала о фактах и свидетельствах нарушений со стороны украинских вооруженных формирований и нацбатов норм международного гуманитарного права, включая насильственное удержание боевиками полка "Азов" на протяжении 2,5 месяцев местных жителей в заминированных цехах завода "Азовсталь"."Но обо всем этом вы, уважаемая верховный комиссар, и вы, уважаемые делегаты западных стран, стыдливо предпочитаете умалчивать. Вынуждены констатировать, что Управление, таким образом, становится проводником геополитических интересов коллективного Запада, демонстрируя отход от принципов беспристрастности и объективности в своей деятельности", - сказал Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ООН. Он подчеркнул, что все люди равны в своих правах и права и жизни жителей ДНР и ЛНР тоже имеют значение.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, оон, россия, швейцария, геннадий гатилов, украина, ситуация в днр и лнр
18:55 16.06.2022
 
УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов

Постпред при ООН в Женеве Гатилов: УВКПЧ становится проводником интересов стран Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека становится проводником интересов Запада, отходя в своей работе от принципов беспристрастности, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в ходе 50-й сессии Совета по правам человека ООН, в рамках которой обсуждается ситуация в Мариуполе.
В четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад, в котором назвала гуманитарную ситуацию в городе катастрофической. Она заявила, что "Российская Федерация как оккупирующая держава в Мариуполе должна выполнять все обязательства в соответствии с применимым международным правом". Бачелет также призвала предоставить представителям Управления ООН по правам человека беспрепятственный доступ в Мариуполь и "все другие пострадавшие районы".
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:50Специальная военная операция на Украине
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии
Обращаясь к Бачелет, Гатилов заявил, что российская сторона неоднократно сообщала о фактах и свидетельствах нарушений со стороны украинских вооруженных формирований и нацбатов норм международного гуманитарного права, включая насильственное удержание боевиками полка "Азов" на протяжении 2,5 месяцев местных жителей в заминированных цехах завода "Азовсталь".
"Но обо всем этом вы, уважаемая верховный комиссар, и вы, уважаемые делегаты западных стран, стыдливо предпочитаете умалчивать. Вынуждены констатировать, что Управление, таким образом, становится проводником геополитических интересов коллективного Запада, демонстрируя отход от принципов беспристрастности и объективности в своей деятельности", - сказал Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ООН. Он подчеркнул, что все люди равны в своих правах и права и жизни жителей ДНР и ЛНР тоже имеют значение.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНРоссияШвейцарияГеннадий ГатиловУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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