https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html

Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта

Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта - РИА Новости, 16.06.2022

Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта

Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T03:40

2022-06-16T03:40

2022-06-16T03:40

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке "Открытие".Отмечается, что в целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях."Около 48% россиян будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% - если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях", - выяснили аналитики.Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом, указано в исследовании. Тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220607/rid-1793768733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, россия