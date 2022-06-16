https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html
Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта
Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта - РИА Новости, 16.06.2022
Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта
Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:40
2022-06-16T03:40
2022-06-16T03:40
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке "Открытие".Отмечается, что в целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях."Около 48% россиян будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% - если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях", - выяснили аналитики.Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом, указано в исследовании. Тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия
Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта
Опрос банка "Открытие": почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке "Открытие".
"Около 29% россиян относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% - скорее положительно. Примерно 27% затруднились ответить или относятся к такому импорту безразлично. Скорее против полулегального ввоза товаров и оборудования в Россию лишь 4% и только 1% категорически против", - сказано в исследовании банка, подготовленного к ПМЭФ.
Отмечается, что в целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях.
"Около 48% россиян будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% - если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях", - выяснили аналитики.
Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом, указано в исследовании. Тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге
и на Северном Кавказе
эта доля практически стремится к нулю.
Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.