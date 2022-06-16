13:17 16.06.2022 (обновлено: 16:07 16.06.2022)
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора за пять миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор дает интервью на стенде РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор дает интервью на стенде РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится линейный элеватор для хранения до 200 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Проект имеет стратегическое значение, по словам губернатора, он является частью новой схемы поставок российского зерна на азиатские рынки.
"На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией "Новый сухопутный зерновой коридор". При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна... У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей", - сообщил Моор.
Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ООО "НСЗК" Сергей Пушкин, объем инвестиций в проект составит до 5 миллиардов рублей, будет создано 135 новых рабочих мест, пояснили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.