https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html

Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора

Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора - РИА Новости, 16.06.2022

Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора

Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:17

2022-06-16T13:17

2022-06-16T16:07

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

тюменская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится линейный элеватор для хранения до 200 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Проект имеет стратегическое значение, по словам губернатора, он является частью новой схемы поставок российского зерна на азиатские рынки."На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией "Новый сухопутный зерновой коридор". При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна... У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей", - сообщил Моор.Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ООО "НСЗК" Сергей Пушкин, объем инвестиций в проект составит до 5 миллиардов рублей, будет создано 135 новых рабочих мест, пояснили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

https://realty.ria.ru/20220616/most-1795623866.html

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тюменская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, тюменская область, петербургский международный экономический форум (фонд)