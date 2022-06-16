Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора - РИА Новости, 16.06.2022
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора
Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:17
2022-06-16T16:07
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
тюменская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795815171_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_04131647fe09f6eef577e75631c027d1.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится линейный элеватор для хранения до 200 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Проект имеет стратегическое значение, по словам губернатора, он является частью новой схемы поставок российского зерна на азиатские рынки."На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией "Новый сухопутный зерновой коридор". При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна... У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей", - сообщил Моор.Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ООО "НСЗК" Сергей Пушкин, объем инвестиций в проект составит до 5 миллиардов рублей, будет создано 135 новых рабочих мест, пояснили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
https://realty.ria.ru/20220616/most-1795623866.html
https://ria.ru/20220615/most-1795460776.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795815171_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_5d14ea1c15b3dd896d05105614e559d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тюменская область, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:17 16.06.2022 (обновлено: 16:07 16.06.2022)
 
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора

Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора за пять миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор дает интервью на стенде РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор дает интервью на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор дает интервью на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Тюменская область и компания "Новый сухопутный зерновой коридор" в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе появится линейный элеватор для хранения до 200 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Проект имеет стратегическое значение, по словам губернатора, он является частью новой схемы поставок российского зерна на азиатские рынки.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 03:16Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава Якутии: препятствий для начала строительства Ленского моста нет
"На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией "Новый сухопутный зерновой коридор". При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна... У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей", - сообщил Моор.
Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ООО "НСЗК" Сергей Пушкин, объем инвестиций в проект составит до 5 миллиардов рублей, будет создано 135 новых рабочих мест, пояснили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:58
Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТюменская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала