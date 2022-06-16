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В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sroki-1795766985.html
В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2"
В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 16.06.2022
В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2"
Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:22
2022-06-16T14:49
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
арктик спг - 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
новатэк
леонид михельсон
санкт-петербург
ямал спг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов. "Сказать, какая сдвижка (по Арктик СПГ 2 - ред.), практически невозможно, но эта сдвижка незначительная, несущественная, и она не меняет планы "Арктик СПГ 2" по окончанию строительства и производству дальнейшему… не в моей компетенции называть какие-то сроки - точно могу сказать, что это незначительные сдвижки какие-то", - сказал он."Работа вся идёт", - ответил Амбросов на вопрос о том, продолжается ли контрактация с "Арктик СПГ 2""Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год) и ввести очереди в 2023, 2024 и 2025 годах.Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации проекта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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экономика, арктик спг - 2, петербургский международный экономический форум (фонд), новатэк, леонид михельсон, санкт-петербург, ямал спг
14:22 16.06.2022 (обновлено: 14:49 16.06.2022)
 
В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2"

Зампред правления Новатэка Амбросимов: сроки ввода "Арктик СПГ — 2"почти не изменятся

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочий в цехе по производству металлоконструкций в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений
Рабочий в цехе по производству металлоконструкций в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий в цехе по производству металлоконструкций в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов.
"Сказать, какая сдвижка (по Арктик СПГ 2 - ред.), практически невозможно, но эта сдвижка незначительная, несущественная, и она не меняет планы "Арктик СПГ 2" по окончанию строительства и производству дальнейшему… не в моей компетенции называть какие-то сроки - точно могу сказать, что это незначительные сдвижки какие-то", - сказал он.
Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:04
СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ — 2"
"Работа вся идёт", - ответил Амбросов на вопрос о том, продолжается ли контрактация с "Арктик СПГ 2"
"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год) и ввести очереди в 2023, 2024 и 2025 годах.
Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации проекта.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАрктик СПГ - 2Петербургский международный экономический форум (фонд)НоватэкЛеонид МихельсонСанкт-ПетербургЯмал СПГ
 
 
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