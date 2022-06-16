https://ria.ru/20220616/sroki-1795766985.html

В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2"

В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 16.06.2022

В "Новатэке" не изменили сроки ввода "Арктик СПГ — 2"

Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:22

2022-06-16T14:22

2022-06-16T14:49

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

арктик спг - 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

новатэк

леонид михельсон

санкт-петербург

ямал спг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов. "Сказать, какая сдвижка (по Арктик СПГ 2 - ред.), практически невозможно, но эта сдвижка незначительная, несущественная, и она не меняет планы "Арктик СПГ 2" по окончанию строительства и производству дальнейшему… не в моей компетенции называть какие-то сроки - точно могу сказать, что это незначительные сдвижки какие-то", - сказал он."Работа вся идёт", - ответил Амбросов на вопрос о том, продолжается ли контрактация с "Арктик СПГ 2""Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год) и ввести очереди в 2023, 2024 и 2025 годах.Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации проекта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220525/verf-1790536910.html

https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, арктик спг - 2, петербургский международный экономический форум (фонд), новатэк, леонид михельсон, санкт-петербург, ямал спг