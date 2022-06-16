https://ria.ru/20220616/soyuz-1795705099.html

Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным

Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным - РИА Новости, 16.06.2022

Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным

Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:10

2022-06-16T12:10

2022-06-16T15:39

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

белоруссия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

в мире

дмитрий мезенцев

союзное государство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной политики, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Подчеркиваю, потенциал его (Союзного государства России и Белоруссии – ред.) далеко не исчерпан и по-своему огромен", - сказал Мезенцев во время круглого стола на ПМЭФ. Он подчеркнул, что с точки зрения работы по интеграции и взаимодействию двух стран уже сегодня сделано очень много."Мы сегодня говорим о значительном продвижении по формированию единой промышленной политики, это сегодня становится еще более актуально с учетом требований и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения", - дополнил госсекретарь.А с учетом "истеричных разговоров на Западе" о влиянии РФ и Белоруссии на угрозы продовольственной безопасности для европейских стран можно говорить о гарантированной продовольственной безопасности Белоруссии и России, отметил Мезенцев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

россия

белоруссия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, в мире, дмитрий мезенцев, союзное государство