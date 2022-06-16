12:10 16.06.2022 (обновлено: 15:39 16.06.2022)
Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев назвал его потенциал неисчерпанным и огромным
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной политики, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Подчеркиваю, потенциал его (Союзного государства России и Белоруссии – ред.) далеко не исчерпан и по-своему огромен", - сказал Мезенцев во время круглого стола на ПМЭФ. Он подчеркнул, что с точки зрения работы по интеграции и взаимодействию двух стран уже сегодня сделано очень много.
"Мы сегодня говорим о значительном продвижении по формированию единой промышленной политики, это сегодня становится еще более актуально с учетом требований и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения", - дополнил госсекретарь.
А с учетом "истеричных разговоров на Западе" о влиянии РФ и Белоруссии на угрозы продовольственной безопасности для европейских стран можно говорить о гарантированной продовольственной безопасности Белоруссии и России, отметил Мезенцев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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