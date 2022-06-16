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Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/soyuz-1795705099.html
Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным
Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным - РИА Новости, 16.06.2022
Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным
Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:10
2022-06-16T15:39
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
белоруссия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
в мире
дмитрий мезенцев
союзное государство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной политики, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Подчеркиваю, потенциал его (Союзного государства России и Белоруссии – ред.) далеко не исчерпан и по-своему огромен", - сказал Мезенцев во время круглого стола на ПМЭФ. Он подчеркнул, что с точки зрения работы по интеграции и взаимодействию двух стран уже сегодня сделано очень много."Мы сегодня говорим о значительном продвижении по формированию единой промышленной политики, это сегодня становится еще более актуально с учетом требований и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения", - дополнил госсекретарь.А с учетом "истеричных разговоров на Западе" о влиянии РФ и Белоруссии на угрозы продовольственной безопасности для европейских стран можно говорить о гарантированной продовольственной безопасности Белоруссии и России, отметил Мезенцев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html
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россия
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россия, белоруссия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, в мире, дмитрий мезенцев, союзное государство
12:10 16.06.2022 (обновлено: 15:39 16.06.2022)
 
Госсекретарь Союзного государства назвал его потенциал огромным

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев назвал его потенциал неисчерпанным и огромным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал Союзного государства России и Белоруссии не исчерпан и по-своему огромен, уже много сделано с точки зрения интеграции промышленной и продовольственной политики, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Подчеркиваю, потенциал его (Союзного государства России и Белоруссии – ред.) далеко не исчерпан и по-своему огромен", - сказал Мезенцев во время круглого стола на ПМЭФ. Он подчеркнул, что с точки зрения работы по интеграции и взаимодействию двух стран уже сегодня сделано очень много.
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"Мы сегодня говорим о значительном продвижении по формированию единой промышленной политики, это сегодня становится еще более актуально с учетом требований и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения", - дополнил госсекретарь.
А с учетом "истеричных разговоров на Западе" о влиянии РФ и Белоруссии на угрозы продовольственной безопасности для европейских стран можно говорить о гарантированной продовольственной безопасности Белоруссии и России, отметил Мезенцев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияБелоруссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургВ миреДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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