https://ria.ru/20220616/sotsproekty-1795895927.html
ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР
ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР
ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:01
2022-06-16T19:01
2022-06-16T19:01
петербургский международный экономический форум — 2022
петр фрадков
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псб (банк псб)
промсвязьбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры. Это предусматривает подписанное на ПМЭФ ПСБ и Кабардино-Балкарской Республикой соглашение о сотрудничествеСоглашение, в частности, направлено на развитие в Кабардино-Балкарии системы кредитования малого и среднего предпринимательства, повышение доступности ипотечных продуктов для всех заемщиков, улучшение финансовой грамотности в регионе. Также документ предполагает содействие ПСБ улучшению инвестиционного климата и участие банка в выполнении программ по обеспечению граждан жильем."ПСБ проводит активную деятельность по укреплению доступности банковских услуг для населения и бизнеса, применяя самые современные и высокотехнологичные сервисы. Кроме того, ПСБ является членом координационного штаба по реализации мер поддержки экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. Уверен, что предоставляемый банком широкий кредитно-финансовый инструментарий послужит дальнейшему укреплению экономики Кабардино-Балкарии", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
https://ria.ru/20220616/podderzhka-1795876992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр фрадков, экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, пмэф, кабардино-балкарская республика (кбр), петербургский международный экономический форум (фонд)