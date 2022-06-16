https://ria.ru/20220616/sotsproekty-1795895927.html

ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР

ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР

ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:01

2022-06-16T19:01

2022-06-16T19:01

петербургский международный экономический форум — 2022

петр фрадков

экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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пмэф

кабардино-балкарская республика (кбр)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры. Это предусматривает подписанное на ПМЭФ ПСБ и Кабардино-Балкарской Республикой соглашение о сотрудничествеСоглашение, в частности, направлено на развитие в Кабардино-Балкарии системы кредитования малого и среднего предпринимательства, повышение доступности ипотечных продуктов для всех заемщиков, улучшение финансовой грамотности в регионе. Также документ предполагает содействие ПСБ улучшению инвестиционного климата и участие банка в выполнении программ по обеспечению граждан жильем."ПСБ проводит активную деятельность по укреплению доступности банковских услуг для населения и бизнеса, применяя самые современные и высокотехнологичные сервисы. Кроме того, ПСБ является членом координационного штаба по реализации мер поддержки экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. Уверен, что предоставляемый банком широкий кредитно-финансовый инструментарий послужит дальнейшему укреплению экономики Кабардино-Балкарии", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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