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ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР
ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР
ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:01
2022-06-16T19:01
петербургский международный экономический форум — 2022
петр фрадков
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры. Это предусматривает подписанное на ПМЭФ ПСБ и Кабардино-Балкарской Республикой соглашение о сотрудничествеСоглашение, в частности, направлено на развитие в Кабардино-Балкарии системы кредитования малого и среднего предпринимательства, повышение доступности ипотечных продуктов для всех заемщиков, улучшение финансовой грамотности в регионе. Также документ предполагает содействие ПСБ улучшению инвестиционного климата и участие банка в выполнении программ по обеспечению граждан жильем."ПСБ проводит активную деятельность по укреплению доступности банковских услуг для населения и бизнеса, применяя самые современные и высокотехнологичные сервисы. Кроме того, ПСБ является членом координационного штаба по реализации мер поддержки экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. Уверен, что предоставляемый банком широкий кредитно-финансовый инструментарий послужит дальнейшему укреплению экономики Кабардино-Балкарии", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
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петр фрадков, экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, пмэф, кабардино-балкарская республика (кбр), петербургский международный экономический форум (фонд)
19:01 16.06.2022
 

ПСБ поддержит реализацию социально значимых проектов в КБР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике, а также окажет содействие развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры. Это предусматривает подписанное на ПМЭФ ПСБ и Кабардино-Балкарской Республикой соглашение о сотрудничестве
Соглашение, в частности, направлено на развитие в Кабардино-Балкарии системы кредитования малого и среднего предпринимательства, повышение доступности ипотечных продуктов для всех заемщиков, улучшение финансовой грамотности в регионе. Также документ предполагает содействие ПСБ улучшению инвестиционного климата и участие банка в выполнении программ по обеспечению граждан жильем.
"ПСБ проводит активную деятельность по укреплению доступности банковских услуг для населения и бизнеса, применяя самые современные и высокотехнологичные сервисы. Кроме того, ПСБ является членом координационного штаба по реализации мер поддержки экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. Уверен, что предоставляемый банком широкий кредитно-финансовый инструментарий послужит дальнейшему укреплению экономики Кабардино-Балкарии", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
Управляющий партнер проекта YUGA Наиль Измайлов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и председатель ПСБ Петр Фрадков на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
18:21ПМЭФ-2022
В Севастополе при поддержке ПСБ построят туристско-рекреационный кластер
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Петр ФрадковЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаПМЭФКабардино-Балкарская Республика (КБР)Петербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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