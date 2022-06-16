https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795807170.html

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ - РИА Новости, 16.06.2022

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:44

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

нижегородская область

санкт-петербург

агентство стратегических инициатив (аси)

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732823994_0:126:2859:1735_1920x0_80_0_0_e0123bab9bad2cb5484b5a89827f545d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и агентством в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства."У нашего региона и сейчас высокое качество взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, но текущая ситуация требует дополнительных шагов. Агентство курирует реализацию широкого спектра проектов, которые связаны практически со всеми сферами жизни – социальными вопросами, экологией, бизнес- и инвестклиматом, созданием комфортной городской среды и другими направлениями. Нижегородская область определяет для себя аналогичные приоритеты. Уверен, в рамках сотрудничества мы сможем и почерпнуть для себя много интересных решений, и предложить свое видение, которое может быть полезно агентству", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области пояснил, что механизмы сотрудничества и план его реализации будут проработаны уже этим летом.По ее словам, большое значение имеет и развитие межрегионального взаимодействия, обмен управленческими решениями и практиками, которые уже доказали свою эффективность. АСИ готово выступать связующим звеном, предлагать варианты взаимовыгодного партнерства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/bespilotniki-1795751460.html

https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795778447.html

нижегородская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, нижегородская область, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин