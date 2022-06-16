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Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
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Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ
Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ - РИА Новости, 16.06.2022
Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:43
2022-06-16T15:44
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
нижегородская область
санкт-петербург
агентство стратегических инициатив (аси)
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и агентством в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства."У нашего региона и сейчас высокое качество взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, но текущая ситуация требует дополнительных шагов. Агентство курирует реализацию широкого спектра проектов, которые связаны практически со всеми сферами жизни – социальными вопросами, экологией, бизнес- и инвестклиматом, созданием комфортной городской среды и другими направлениями. Нижегородская область определяет для себя аналогичные приоритеты. Уверен, в рамках сотрудничества мы сможем и почерпнуть для себя много интересных решений, и предложить свое видение, которое может быть полезно агентству", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области пояснил, что механизмы сотрудничества и план его реализации будут проработаны уже этим летом.По ее словам, большое значение имеет и развитие межрегионального взаимодействия, обмен управленческими решениями и практиками, которые уже доказали свою эффективность. АСИ готово выступать связующим звеном, предлагать варианты взаимовыгодного партнерства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, нижегородская область, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин
15:43 16.06.2022 (обновлено: 15:44 16.06.2022)
 
Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ

Губернатор Нижегородской области Никитин и глава АСИ Чупшева подписали соглашение

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и агентством в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства.
"У нашего региона и сейчас высокое качество взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, но текущая ситуация требует дополнительных шагов. Агентство курирует реализацию широкого спектра проектов, которые связаны практически со всеми сферами жизни – социальными вопросами, экологией, бизнес- и инвестклиматом, созданием комфортной городской среды и другими направлениями. Нижегородская область определяет для себя аналогичные приоритеты. Уверен, в рамках сотрудничества мы сможем и почерпнуть для себя много интересных решений, и предложить свое видение, которое может быть полезно агентству", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Вчера, 13:47Петербургский международный экономический форум — 2022
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Губернатор Нижегородской области пояснил, что механизмы сотрудничества и план его реализации будут проработаны уже этим летом.
"Президент страны, председатель наблюдательного совета АСИ Владимир Путин поручил агентству сконцентрироваться на работе с регионами, помогать командам на местах добиваться перемен не только в вопросах инвестиционного развития, но и в социальной сфере, учитывая при этом запросы и предложения жителей. Соглашения, которые подписаны сегодня на форуме, направлены на укрепление именно такого сотрудничества, на формирование политики постоянных улучшений в субъектах", – приводятся в сообщении слова Чупшевой.
По ее словам, большое значение имеет и развитие межрегионального взаимодействия, обмен управленческими решениями и практиками, которые уже доказали свою эффективность. АСИ готово выступать связующим звеном, предлагать варианты взаимовыгодного партнерства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 14:48Петербургский международный экономический форум — 2022
Нижегородская область заключила соглашение о социальной ипотеке
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинНижегородская областьСанкт-ПетербургАгентство стратегических инициатив (АСИ)Глеб Никитин
 
 
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