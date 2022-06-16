https://ria.ru/20220616/sokolov-1795737054.html

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову - РИА Новости, 16.06.2022

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову

Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:07

2022-06-16T13:07

2022-06-16T14:02

происшествия

санкт-петербург

олег соколов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил адвокат Сергей Лукьянов."Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы", - сообщил Лукьянов РИА Новости в четверг. По его словам, в жалобе защита просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.В конце декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита Соколова обжаловала приговор в апелляционной инстанции, посчитав его необоснованным, а выводы первой инстанции - не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. В апелляции Санкт-Петербургский городской суд приговор Октябрьского районного суда в части срока отбывания наказания не изменил.Громкое преступление произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов у себя дома застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду, когда пытался выбросить пакет с частями тела возлюбленной. Другие останки девушки лежали в квартире – историка незамедлительно задержали.

https://ria.ru/20210927/ubiystvo-1752028842.html

https://ria.ru/20201225/sokolov-1590685817.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, олег соколов