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Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову - РИА Новости, 16.06.2022
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Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову
Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову - РИА Новости, 16.06.2022
Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову
Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:07
2022-06-16T14:02
происшествия
санкт-петербург
олег соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил адвокат Сергей Лукьянов."Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы", - сообщил Лукьянов РИА Новости в четверг. По его словам, в жалобе защита просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.В конце декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита Соколова обжаловала приговор в апелляционной инстанции, посчитав его необоснованным, а выводы первой инстанции - не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. В апелляции Санкт-Петербургский городской суд приговор Октябрьского районного суда в части срока отбывания наказания не изменил.Громкое преступление произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов у себя дома застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду, когда пытался выбросить пакет с частями тела возлюбленной. Другие останки девушки лежали в квартире – историка незамедлительно задержали.
https://ria.ru/20210927/ubiystvo-1752028842.html
https://ria.ru/20201225/sokolov-1590685817.html
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происшествия, санкт-петербург, олег соколов
13:07 16.06.2022 (обновлено: 14:02 16.06.2022)
 
Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову за убийство

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Историк Олег Соколов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.
"Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы", - сообщил Лукьянов РИА Новости в четверг. По его словам, в жалобе защита просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение.
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 16:09
Историк Соколов разрыдался в суде
В конце декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита Соколова обжаловала приговор в апелляционной инстанции, посчитав его необоснованным, а выводы первой инстанции - не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. В апелляции Санкт-Петербургский городской суд приговор Октябрьского районного суда в части срока отбывания наказания не изменил.
Громкое преступление произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов у себя дома застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду, когда пытался выбросить пакет с частями тела возлюбленной. Другие останки девушки лежали в квартире – историка незамедлительно задержали.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 03:16
Дело историка Олега Соколова
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургОлег Соколов
 
 
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