https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795634383.html

Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение

Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение - РИА Новости, 16.06.2022

Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение

Кузбасская сеть общепита "Подорожник" и правительство Кузбасса на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о развитии общественного питания на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:53

2022-06-16T07:53

2022-06-16T07:53

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

новосибирск

кемерово

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасская сеть общепита "Подорожник" и правительство Кузбасса на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о развитии общественного питания на территории региона, сообщает пресс-служба компании.Согласно документу, "Подорожник" обязуется открыть в регионе дополнительно 35 торговых точек, что будет способствовать созданию 120 рабочих мест в сфере торговли и 20 рабочих мест на производственном комплексе в Топкинском муниципальном округе. Инвестиции в проект составят не менее 225 миллионов рублей. Срок реализации – до 2024 года.Также компания планирует проводить постоянные акции и специальные предложения для жителей Кузбасса по продаже продукции по сниженной стоимости. Еще один пункт соглашения касается организации рабочих мест для учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций на производственном комплексе. Четвертый пункт соглашения касается обеспечения консультационного сопровождения кузбасских компаний со стороны "Подорожника", намеренных впервые выйти на IPO. Это поможет каждой компании сэкономить порядка 3% от общей суммы эмиссии."Подорожник" - сеть общественного питания, основанная в 1995 году. Организация входит в число крупнейших работодателей Сибири, задействованных в сфере пищевого производства и общественного питания. Головной офис расположен в Кемерово. Мультиформатная франчайзинговая торговая сеть компании насчитывает 155 объектов в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе Новосибирск, Новокузнецк и Кемерово.Компания планирует выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края, республику Алтай, Омскую и Томскую области.

https://ria.ru/20220612/obschestvo-1794880429.html

новосибирск

кемерово

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, новосибирск, кемерово, новокузнецк