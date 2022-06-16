https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795634383.html
Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение
Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение - РИА Новости, 16.06.2022
Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение
Кузбасская сеть общепита "Подорожник" и правительство Кузбасса на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о развитии общественного питания на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:53
2022-06-16T07:53
2022-06-16T07:53
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
новосибирск
кемерово
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасская сеть общепита "Подорожник" и правительство Кузбасса на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о развитии общественного питания на территории региона, сообщает пресс-служба компании.Согласно документу, "Подорожник" обязуется открыть в регионе дополнительно 35 торговых точек, что будет способствовать созданию 120 рабочих мест в сфере торговли и 20 рабочих мест на производственном комплексе в Топкинском муниципальном округе. Инвестиции в проект составят не менее 225 миллионов рублей. Срок реализации – до 2024 года.Также компания планирует проводить постоянные акции и специальные предложения для жителей Кузбасса по продаже продукции по сниженной стоимости. Еще один пункт соглашения касается организации рабочих мест для учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций на производственном комплексе. Четвертый пункт соглашения касается обеспечения консультационного сопровождения кузбасских компаний со стороны "Подорожника", намеренных впервые выйти на IPO. Это поможет каждой компании сэкономить порядка 3% от общей суммы эмиссии."Подорожник" - сеть общественного питания, основанная в 1995 году. Организация входит в число крупнейших работодателей Сибири, задействованных в сфере пищевого производства и общественного питания. Головной офис расположен в Кемерово. Мультиформатная франчайзинговая торговая сеть компании насчитывает 155 объектов в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе Новосибирск, Новокузнецк и Кемерово.Компания планирует выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края, республику Алтай, Омскую и Томскую области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новосибирск, кемерово, новокузнецк
Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение
Сеть "Подорожник" и правительство Кузбасса подписали соглашение о развитии общепита
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасская сеть общепита "Подорожник" и правительство Кузбасса на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о развитии общественного питания на территории региона, сообщает пресс-служба компании.
"В завершении первого дня Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительством Кузбасса и ПАО "Национальная сеть доступных кофеен "Подорожник". Стороны договорились о сотрудничестве по развитию общественного питания на территории Кузбасса. Подписи под документом поставлены заместителем председателя правительства Кемеровской области… Сергеем Ващенко и директором ПАО "Национальная сеть доступных кофеен "Подорожник" Татьяной Фоминой", – говорится в сообщении.
Согласно документу, "Подорожник" обязуется открыть в регионе дополнительно 35 торговых точек, что будет способствовать созданию 120 рабочих мест в сфере торговли и 20 рабочих мест на производственном комплексе в Топкинском муниципальном округе. Инвестиции в проект составят не менее 225 миллионов рублей. Срок реализации – до 2024 года.
Также компания планирует проводить постоянные акции и специальные предложения для жителей Кузбасса по продаже продукции по сниженной стоимости. Еще один пункт соглашения касается организации рабочих мест для учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций на производственном комплексе. Четвертый пункт соглашения касается обеспечения консультационного сопровождения кузбасских компаний со стороны "Подорожника", намеренных впервые выйти на IPO. Это поможет каждой компании сэкономить порядка 3% от общей суммы эмиссии.
"Подорожник" - сеть общественного питания, основанная в 1995 году. Организация входит в число крупнейших работодателей Сибири, задействованных в сфере пищевого производства и общественного питания. Головной офис расположен в Кемерово
. Мультиформатная франчайзинговая торговая сеть компании насчитывает 155 объектов в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе Новосибирск
, Новокузнецк
и Кемерово.
Компания планирует выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края
, республику Алтай, Омскую и Томскую области
.