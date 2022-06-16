https://ria.ru/20220616/serbiya-1795831796.html

Белград не хочет вступать в НАТО, заявил сербский министр

Белград не хочет вступать в НАТО, заявил сербский министр - РИА Новости, 16.06.2022

Белград не хочет вступать в НАТО, заявил сербский министр

Власти Сербии на пути интеграции в ЕС не планируют вступать в НАТО и поддерживать санкции в отношении России, заявил в ходе визита в РФ министр по инновациям и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:34

2022-06-16T16:34

2022-06-16T16:34

петербургский международный экономический форум — 2022

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

александр вучич

россия

сербия

белград (город)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Власти Сербии на пути интеграции в ЕС не планируют вступать в НАТО и поддерживать санкции в отношении России, заявил в ходе визита в РФ министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.Попович находится в России, где на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с зампредседателя правительства Юрием Борисовым. Оба являются сопредседателями межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству двух государств."Торговый оборот Сербии и России за прошлый год составил около 2,8 миллиарда долларов, что представляло собой рост на 13,1% относительно 2020 года. Экспорт из Сербии в РФ составил около 1 миллиарда долларов, а импорт из России в Сербию достиг 1,8 миллиарда. Такое развитие сотрудничества привело к тому, что Россия стала четвертой по объему внешнеторговым партнером Сербии", - приводит пресс-служба слова Поповича.Он также отметил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич достигли договоренности о подписании нового контракта по снабжении российским газом "на исключительно благоприятных условиях",Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Новый документ пока не подписан, ведутся переговоры, ожидаемая Белградом цена от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/serbiya-1795318697.html

https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, александр вучич, россия, сербия, белград (город), петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, в мире