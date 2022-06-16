https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658202.html

Песков назвал санкции обоюдоострым оружием

Песков назвал санкции обоюдоострым оружием - РИА Новости, 16.06.2022

Песков назвал санкции обоюдоострым оружием

Санкции являются обоюдоострым оружием и создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:06

2022-06-16T10:06

2022-06-16T10:06

дмитрий песков

политика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции являются обоюдоострым оружием и создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения - это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795513314.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, санкции в отношении россии, россия