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Песков назвал санкции обоюдоострым оружием - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием - РИА Новости, 16.06.2022
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Санкции являются обоюдоострым оружием и создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:06
2022-06-16T10:06
дмитрий песков
политика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции являются обоюдоострым оружием и создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения - это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795513314.html
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дмитрий песков, политика, санкции в отношении россии, россия
10:06 16.06.2022
 
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием

Песков: санкции создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции являются обоюдоострым оружием и создают проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения - это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", - сказал он.
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
Кто больше: как вводили санкции против России
10:00Инфографика
Кто больше: как вводили санкции против России
 
Дмитрий ПесковПолитикаСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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