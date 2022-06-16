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Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ

Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2022

Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ

Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник."Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк", - сообщил неназванных источник, осведомленный с ситуацией. Источник отметил, что план может быть окончательно утвержден во время визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.Индия ранее уже использовала механизм с рупией и рублем, который потерял популярность из-за волатильности рубля, сказал источник агентству. Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года, учитывая, как много покупает Индия.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, индия, россия, в мире