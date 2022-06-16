https://ria.ru/20220616/rupii-1795759975.html
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2022
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ
Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
экономика
индия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36722/19/367221994_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_3fe72d9ad5d1f08e3d82b64e467aa1a1.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник."Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк", - сообщил неназванных источник, осведомленный с ситуацией. Источник отметил, что план может быть окончательно утвержден во время визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.Индия ранее уже использовала механизм с рупией и рублем, который потерял популярность из-за волатильности рубля, сказал источник агентству. Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года, учитывая, как много покупает Индия.
https://ria.ru/20220613/neft-1795051409.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36722/19/367221994_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_2d37041b14f5815f2744e8c029048e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, в мире
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ
Bloomberg: Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях по мере роста закупок