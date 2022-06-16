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Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2022
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Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2022
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ
Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
экономика
индия
россия
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник."Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк", - сообщил неназванных источник, осведомленный с ситуацией. Источник отметил, что план может быть окончательно утвержден во время визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.Индия ранее уже использовала механизм с рупией и рублем, который потерял популярность из-за волатильности рубля, сказал источник агентству. Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года, учитывая, как много покупает Индия.
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экономика, индия, россия, в мире
14:06 16.06.2022
 
Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях, сообщили СМИ

Bloomberg: Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях по мере роста закупок

© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк", - сообщил неназванных источник, осведомленный с ситуацией. Источник отметил, что план может быть окончательно утвержден во время визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.
Индия ранее уже использовала механизм с рупией и рублем, который потерял популярность из-за волатильности рубля, сказал источник агентству. Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года, учитывая, как много покупает Индия.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:47
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ
 
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