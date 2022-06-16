https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795733238.html

"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти

"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти - РИА Новости, 16.06.2022

"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти

Старейший завод художественных красок "Невская палитра" откроет производственную площадку в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:01

2022-06-16T13:01

2022-06-16T13:01

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

тосненский район

государственный русский музей

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Старейший завод художественных красок "Невская палитра" откроет производственную площадку в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "ЗХК "Невская палитра" Ефим Загородниковым на Петербургском международном экономическом форуме.Как уточнили в пресс-службе, проект предполагает строительство современного, высокотехнологичного производства художественных, реставрационных красок и сопутствующей продукции в Федоровском поселении Тосненского района. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 350. Планируется, что новое предприятие начнет работу в 2025 году.В обладминистрации напомнили, что завод по производству красок и продукции для художников АО "ЗХК "Невская Палитра" основан в 1934 году, среди его партнеров ―Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей.

https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795700733.html

ленинградская область

тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, тосненский район, государственный русский музей, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)