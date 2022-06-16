"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Старейший завод художественных красок "Невская палитра" откроет производственную площадку в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "ЗХК "Невская палитра" Ефим Загородниковым на Петербургском международном экономическом форуме.
Как уточнили в пресс-службе, проект предполагает строительство современного, высокотехнологичного производства художественных, реставрационных красок и сопутствующей продукции в Федоровском поселении Тосненского района. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 350. Планируется, что новое предприятие начнет работу в 2025 году.
"Все чаще Ленинградская область принимает на своей территории петербургские производства, которые планируют расширение. "Невская палитра" ― как раз один из таких проектов, известный в профессиональном сообществе художников бренд выбрал для своего развития Ленинградскую область. Уверен, что новое предприятие внесет большой вклад в развитие творческих проектов и талантливых художников России", ― сказал Дрозденко.
В обладминистрации напомнили, что завод по производству красок и продукции для художников АО "ЗХК "Невская Палитра" основан в 1934 году, среди его партнеров ―Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей.