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ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html
ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования
ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования - РИА Новости, 16.06.2022
ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования
ФосАгро и Министерство науки и высшего образования РФ заключили соглашение о взаимодействии в целях повышения качества профильного образования с учетом... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:12
2022-06-16T20:12
петербургский международный экономический форум — 2022
фосагро
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
образование
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. ФосАгро и Министерство науки и высшего образования РФ заключили соглашение о взаимодействии в целях повышения качества профильного образования с учетом актуальных потребностей химической промышленности и АПК, сообщает пресс-служба компании.Соглашение заключено на 5 лет и может быть продлено. Документ подписали замминистра Григорий Гуров и гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников.В рамках соглашения будут реализованы научно-образовательные и исследовательские проекты, нацеленные на формирование профессиональных компетенций. Будут поддержаны лучшие практики развития профобразования молодежи в химической и аграрной сферах. Стороны обменяются опытом в развитии передовых методов, технологий обучения и подготовки кадров, в том числе молодых ученых. В рамках соглашения будут организованы встречи обучающихся, преподавателей, молодых ученых со специалистами компании для взаимодействия по реализуемым проектам и инициативам.Уже запланировано проведение ряда консультаций, симпозиумов, совещаний и научно-практических конференций. Будут учреждены специальные конкурсы, программы и гранты. На основании опыта ФосАгро в сфере профработы будут сформированы рекомендации вузам по содействию занятости выпускников."Мы рады объединить усилия с Минобрнауки для повышения эффективности образовательной системы. Наша компания ведет планомерную работу по поддержке школьного, среднего специального и высшего образования. Мы видим, как динамично меняется мир, как быстро на предприятиях внедряются новые технологии, как изменяются требования к специалистам. Чтобы компания могла обеспечить эффективность работы производств и выполнить свою миссию – гарантировать продовольственную безопасность, необходимо готовить высококвалифицированных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы система образования была максимально гибкой и практико-ориентированной. ФосАгро создала систему профориентации и подготовки кадров, которая нацелена на воспитание инженеров начиная со школьной скамьи. Для молодых специалистов на производстве действуют программы адаптации и профессионального развития. Система подготовки кадров работает эффективно и мы готовы делиться своим опытом", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.Образовательные проекты, программы в сфере профориентации и адаптации молодых специалистов на производстве занимают важную часть в стратегии социальной ответственности ФосАгро. Образовательные проекты нацелены на обеспечение притока молодых специалистов на предприятия компании, поддержание престижа высшего технического образования и российской инженерной школы.
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фосагро, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, образование, образование - общество
20:12 16.06.2022
 

ФосАгро и Минобрнауки договорились о развитии профобразования

© РИА Новости / Евгений КозыревСотрудница в физико-химической лаборатории
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
Сотрудница в физико-химической лаборатории
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. ФосАгро и Министерство науки и высшего образования РФ заключили соглашение о взаимодействии в целях повышения качества профильного образования с учетом актуальных потребностей химической промышленности и АПК, сообщает пресс-служба компании.
Соглашение заключено на 5 лет и может быть продлено. Документ подписали замминистра Григорий Гуров и гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников.
В рамках соглашения будут реализованы научно-образовательные и исследовательские проекты, нацеленные на формирование профессиональных компетенций. Будут поддержаны лучшие практики развития профобразования молодежи в химической и аграрной сферах. Стороны обменяются опытом в развитии передовых методов, технологий обучения и подготовки кадров, в том числе молодых ученых. В рамках соглашения будут организованы встречи обучающихся, преподавателей, молодых ученых со специалистами компании для взаимодействия по реализуемым проектам и инициативам.
Уже запланировано проведение ряда консультаций, симпозиумов, совещаний и научно-практических конференций. Будут учреждены специальные конкурсы, программы и гранты. На основании опыта ФосАгро в сфере профработы будут сформированы рекомендации вузам по содействию занятости выпускников.
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:44Петербургский международный экономический форум — 2022
ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года
"Мы рады объединить усилия с Минобрнауки для повышения эффективности образовательной системы. Наша компания ведет планомерную работу по поддержке школьного, среднего специального и высшего образования. Мы видим, как динамично меняется мир, как быстро на предприятиях внедряются новые технологии, как изменяются требования к специалистам. Чтобы компания могла обеспечить эффективность работы производств и выполнить свою миссию – гарантировать продовольственную безопасность, необходимо готовить высококвалифицированных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы система образования была максимально гибкой и практико-ориентированной. ФосАгро создала систему профориентации и подготовки кадров, которая нацелена на воспитание инженеров начиная со школьной скамьи. Для молодых специалистов на производстве действуют программы адаптации и профессионального развития. Система подготовки кадров работает эффективно и мы готовы делиться своим опытом", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Образовательные проекты, программы в сфере профориентации и адаптации молодых специалистов на производстве занимают важную часть в стратегии социальной ответственности ФосАгро. Образовательные проекты нацелены на обеспечение притока молодых специалистов на предприятия компании, поддержание престижа высшего технического образования и российской инженерной школы.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:47Петербургский международный экономический форум — 2022
ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ФосАгроМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ОбществоОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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