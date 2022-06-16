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Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220616/predpriyatie-1795859457.html
Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области
Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2022
Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с представителем ООО "Техноцентр"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:35
2022-06-16T17:35
ярославская область
экономика
тутаев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с представителем ООО "Техноцентр" Сергеем Дунаевым о расширении производства и создании нового предприятия по переработке масел на территории Тутаева, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, инвестиции в проект составят не менее 1 миллиарда рублей, будет создано около 150 новых рабочих мест."Ярославская область – развитый промышленный регион. Именно индустриальный сектор обеспечивает половину налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать область. Поэтому нам важно поддерживать наши предприятия, помогать им. Мы всегда приветствуем решения инвесторов о расширении производств. Это означает, что на территории области созданы комфортные условия для ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора Михаила Евраева.Сообщается, что действующее производство компании специализируется на выпуске смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. Инвестор уже приобрел участок в индустриальном парке "Тутаев" для строительства нового завода."Производство успешно действует в Тутаеве. Нас устраивает эта площадка, и сейчас мы планируем строительство завода и запуск новой линии продукции – компонентов для буровых растворов и смазочных материалов. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с правительством региона", – цитирует пресс-служба правительства области слова главы "Техноцентра".Правительство области отмечает, что предприятие при реализации проекта сможет воспользоваться преференциями территории опережающего развития, в частности, различными налоговыми льготами.
https://ria.ru/20220608/promyshlennost-1793987295.html
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экономика, тутаев, ярославская область
17:35 16.06.2022
 
Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области

Новое предприятие по переработке масел откроют в Тутаеве Ярославской области

© РИА Новости / Мария СеливановаГород Тутаев
Город Тутаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Город Тутаев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с представителем ООО "Техноцентр" Сергеем Дунаевым о расширении производства и создании нового предприятия по переработке масел на территории Тутаева, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, инвестиции в проект составят не менее 1 миллиарда рублей, будет создано около 150 новых рабочих мест.
"Ярославская область – развитый промышленный регион. Именно индустриальный сектор обеспечивает половину налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать область. Поэтому нам важно поддерживать наши предприятия, помогать им. Мы всегда приветствуем решения инвесторов о расширении производств. Это означает, что на территории области созданы комфортные условия для ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора Михаила Евраева.
Сообщается, что действующее производство компании специализируется на выпуске смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. Инвестор уже приобрел участок в индустриальном парке "Тутаев" для строительства нового завода.
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"Производство успешно действует в Тутаеве. Нас устраивает эта площадка, и сейчас мы планируем строительство завода и запуск новой линии продукции – компонентов для буровых растворов и смазочных материалов. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с правительством региона", – цитирует пресс-служба правительства области слова главы "Техноцентра".
Правительство области отмечает, что предприятие при реализации проекта сможет воспользоваться преференциями территории опережающего развития, в частности, различными налоговыми льготами.

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