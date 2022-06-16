https://ria.ru/20220616/predpriyatie-1795859457.html

Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области

Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2022

Новое предприятие по переработке масел откроют в Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с представителем ООО "Техноцентр"... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:35

2022-06-16T17:35

2022-06-16T17:35

ярославская область

экономика

тутаев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с представителем ООО "Техноцентр" Сергеем Дунаевым о расширении производства и создании нового предприятия по переработке масел на территории Тутаева, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, инвестиции в проект составят не менее 1 миллиарда рублей, будет создано около 150 новых рабочих мест."Ярославская область – развитый промышленный регион. Именно индустриальный сектор обеспечивает половину налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать область. Поэтому нам важно поддерживать наши предприятия, помогать им. Мы всегда приветствуем решения инвесторов о расширении производств. Это означает, что на территории области созданы комфортные условия для ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора Михаила Евраева.Сообщается, что действующее производство компании специализируется на выпуске смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов. Инвестор уже приобрел участок в индустриальном парке "Тутаев" для строительства нового завода."Производство успешно действует в Тутаеве. Нас устраивает эта площадка, и сейчас мы планируем строительство завода и запуск новой линии продукции – компонентов для буровых растворов и смазочных материалов. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с правительством региона", – цитирует пресс-служба правительства области слова главы "Техноцентра".Правительство области отмечает, что предприятие при реализации проекта сможет воспользоваться преференциями территории опережающего развития, в частности, различными налоговыми льготами.

https://ria.ru/20220608/promyshlennost-1793987295.html

https://ria.ru/20220607/byudzhet-1793767795.html

тутаев

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тутаев, ярославская область