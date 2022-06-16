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На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар - РИА Новости, 16.06.2022
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На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар - РИА Новости, 16.06.2022
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:14
2022-06-16T15:14
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован", – написал глава региона в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто участвовал в тушении пожара.Очаг возгорания в труднодоступной местности на территории лесничества в Охинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. Первоначально огонь охватил 757 га, затем площадь выросла до 2450 га. В муниципалитете был введен режим ЧС. К тушению пожара привлекли два вертолета, в том числе Ми-8 с водосливным устройством. Локализовать возгорание удалось в среду вечером силами лесных пожарных, десантной группы, регионального мобильного отряда, десятков специалистов пожарно-спасательной службы и МЧС России. В помощь им была придана 21 единица специализированной техники."Сейчас нам предстоит определить ущерб, нанесённый лесному фонду, и провести расследование по выявлению виновных", - отметил губернатор.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
15:14 16.06.2022
 
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар

На севере Сахалина в Охинском районе ликвидировали крупный лесной пожар

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован", – написал глава региона в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто участвовал в тушении пожара.
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Очаг возгорания в труднодоступной местности на территории лесничества в Охинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. Первоначально огонь охватил 757 га, затем площадь выросла до 2450 га. В муниципалитете был введен режим ЧС. К тушению пожара привлекли два вертолета, в том числе Ми-8 с водосливным устройством. Локализовать возгорание удалось в среду вечером силами лесных пожарных, десантной группы, регионального мобильного отряда, десятков специалистов пожарно-спасательной службы и МЧС России. В помощь им была придана 21 единица специализированной техники.
"Сейчас нам предстоит определить ущерб, нанесённый лесному фонду, и провести расследование по выявлению виновных", - отметил губернатор.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииСахалинСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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