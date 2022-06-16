https://ria.ru/20220616/pozhar-1795789319.html

На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар

На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар - РИА Новости, 16.06.2022

На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:14

2022-06-16T15:14

2022-06-16T15:14

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован", – написал глава региона в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто участвовал в тушении пожара.Очаг возгорания в труднодоступной местности на территории лесничества в Охинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. Первоначально огонь охватил 757 га, затем площадь выросла до 2450 га. В муниципалитете был введен режим ЧС. К тушению пожара привлекли два вертолета, в том числе Ми-8 с водосливным устройством. Локализовать возгорание удалось в среду вечером силами лесных пожарных, десантной группы, регионального мобильного отряда, десятков специалистов пожарно-спасательной службы и МЧС России. В помощь им была придана 21 единица специализированной техники."Сейчас нам предстоит определить ущерб, нанесённый лесному фонду, и провести расследование по выявлению виновных", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795667476.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко