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На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар - РИА Новости, 16.06.2022
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:14
2022-06-16T15:14
2022-06-16T15:14
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Крупный лесной пожар в Охинском районе полностью ликвидирован", – написал глава региона в Telegram-канале, поблагодарив всех, кто участвовал в тушении пожара.Очаг возгорания в труднодоступной местности на территории лесничества в Охинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. Первоначально огонь охватил 757 га, затем площадь выросла до 2450 га. В муниципалитете был введен режим ЧС. К тушению пожара привлекли два вертолета, в том числе Ми-8 с водосливным устройством. Локализовать возгорание удалось в среду вечером силами лесных пожарных, десантной группы, регионального мобильного отряда, десятков специалистов пожарно-спасательной службы и МЧС России. В помощь им была придана 21 единица специализированной техники."Сейчас нам предстоит определить ущерб, нанесённый лесному фонду, и провести расследование по выявлению виновных", - отметил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
На Сахалине ликвидировали крупный лесной пожар
На севере Сахалина в Охинском районе ликвидировали крупный лесной пожар