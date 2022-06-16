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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до семи

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до семи - РИА Новости, 16.06.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до семи

До семи возросло число пострадавших из-за обстрела Кировского района Донецка, среди них подросток 2006 года рождения, сообщил в четверг штаб территориальной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:15

2022-06-16T18:15

2022-06-16T18:16

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. До семи возросло число пострадавших из-за обстрела Кировского района Донецка, среди них подросток 2006 года рождения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало о трех пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 7 человек, включая подростка 2006 года рождения", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.

донецк (днр)

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире