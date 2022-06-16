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Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2022
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке
Московская компания, производитель костных бульонов, планирует увеличить производственные мощности предприятия и изучает возможности поставок своей продукции в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:32
2022-06-16T10:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
китай
ближний восток
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Московская компания, производитель костных бульонов, планирует увеличить производственные мощности предприятия и изучает возможности поставок своей продукции в Китай и на Ближний Восток, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Как рассказал основатель компании ProBulion Владимир Подгайный, в настоящее время предприятие расширяет производство бульонов и создает линейку новых вкусов, и кроме развития в России есть потенциал вывода продукции на зарубежные рынки."Для нас наиболее перспективным и высокопотенциальным являются рынки арабского мира и Китая. Китайская культура придаёт наваристым костным бульонам высокое значение в лечебном рационе, и многие жители поднебесной выбирают суп даже в качестве завтрака. В Эмиратах местное население исторически употребляет крепкие бульоны и варят наваристые супы и большое количество приезжающих экспатов уже знакомых с продуктом на российском, американском, европейском рынке, формируют дополнительный спрос и рост числа потенциальных потребителей для высококачественных костных бульонов", – рассказал Подгайный, слова которого приводит пресс-служба.На днях в столице прошла конференция о перспективах развития торгово-экономический отношений между Москвой и Китаем "Китайский бизнес в Москве: меры поддержки инвесторов в текущих экономических условиях". В ходе мероприятия советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в РФ Юй Хунчи отметил, что Китай 12 лет является крупнейшим торговым партнером России."Как столица и крупнейший город России, Москва проявляет активную готовность сотрудничества с Китаем и добилась серьезных результатов в области экономики, торговли, науки и техники, культуры и туризма", – отметил Юй Хунчи.По данным специалистов Центра "Моспром", за два года Москва увеличила поставки мяса и мясной продукции в Китай на 4,6% – до 11,37 миллиона долларов. Наибольший рост показали мороженная и свежая говядина, мясо и субпродукты домашнего скота."Москва оказывает комплексную поддержку компаниям, которые уже экспортируют или только планируют выход на международный рынок. Сегодня столичные предприятия активно осваивают новые рынки, включая перспективные страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Например, московские продукты питания пользуются большой популярностью в Китае. По итогам 2021 года объемы поставок продукции агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3 процента и достигли 81,2 миллиона долларов", – сообщил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
https://ria.ru/20220609/ekonomiya-1794298140.html
https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html
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москва, владислав овчинский, экономика, китай, ближний восток
10:32 16.06.2022
 

Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке

© Фото : ДИППМосковский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке
Московский бульон может появиться в Китае и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : ДИПП
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Московская компания, производитель костных бульонов, планирует увеличить производственные мощности предприятия и изучает возможности поставок своей продукции в Китай и на Ближний Восток, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Как рассказал основатель компании ProBulion Владимир Подгайный, в настоящее время предприятие расширяет производство бульонов и создает линейку новых вкусов, и кроме развития в России есть потенциал вывода продукции на зарубежные рынки.
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9 июня, 15:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей
"Для нас наиболее перспективным и высокопотенциальным являются рынки арабского мира и Китая. Китайская культура придаёт наваристым костным бульонам высокое значение в лечебном рационе, и многие жители поднебесной выбирают суп даже в качестве завтрака. В Эмиратах местное население исторически употребляет крепкие бульоны и варят наваристые супы и большое количество приезжающих экспатов уже знакомых с продуктом на российском, американском, европейском рынке, формируют дополнительный спрос и рост числа потенциальных потребителей для высококачественных костных бульонов", – рассказал Подгайный, слова которого приводит пресс-служба.
На днях в столице прошла конференция о перспективах развития торгово-экономический отношений между Москвой и Китаем "Китайский бизнес в Москве: меры поддержки инвесторов в текущих экономических условиях". В ходе мероприятия советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в РФ Юй Хунчи отметил, что Китай 12 лет является крупнейшим торговым партнером России.
"Как столица и крупнейший город России, Москва проявляет активную готовность сотрудничества с Китаем и добилась серьезных результатов в области экономики, торговли, науки и техники, культуры и туризма", – отметил Юй Хунчи.
По данным специалистов Центра "Моспром", за два года Москва увеличила поставки мяса и мясной продукции в Китай на 4,6% – до 11,37 миллиона долларов. Наибольший рост показали мороженная и свежая говядина, мясо и субпродукты домашнего скота.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Овчинский: мы помогаем столичным компаниям открывать новые экспортные рынки
"Москва оказывает комплексную поддержку компаниям, которые уже экспортируют или только планируют выход на международный рынок. Сегодня столичные предприятия активно осваивают новые рынки, включая перспективные страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Например, московские продукты питания пользуются большой популярностью в Китае. По итогам 2021 года объемы поставок продукции агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3 процента и достигли 81,2 миллиона долларов", – сообщил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономикаКитайБлижний Восток
 
 
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