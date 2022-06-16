14:19 16.06.2022 (обновлено: 14:37 16.06.2022)
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Глава Роспотребнадзора Попова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Попова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что вариант коронавируса "омикрон" ВА.5 впервые выявлен в РФ, но это не страшно.
Сообщение Поповой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Попова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.