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Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/popova-1795765609.html
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 16.06.2022
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:19
2022-06-16T14:37
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
технологии
общество
анна попова
риа новости
telegram (приложение)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Попова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что вариант коронавируса "омикрон" ВА.5 впервые выявлен в РФ, но это не страшно.Сообщение Поповой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Попова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, технологии, общество, анна попова, риа новости, telegram (приложение)
14:19 16.06.2022 (обновлено: 14:37 16.06.2022)
 
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Глава Роспотребнадзора Попова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Попова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что вариант коронавируса "омикрон" ВА.5 впервые выявлен в РФ, но это не страшно.
Сообщение Поповой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Попова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 11:54
Попова считает, что ветрянка для человека опаснее оспы обезьян
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургТехнологииОбществоАнна ПоповаРИА НовостиTelegram (приложение)
 
 
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