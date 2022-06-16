https://ria.ru/20220616/popova-1795765609.html

Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 16.06.2022

Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:19

2022-06-16T14:19

2022-06-16T14:37

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

технологии

общество

анна попова

риа новости

telegram (приложение)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Попова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что вариант коронавируса "омикрон" ВА.5 впервые выявлен в РФ, но это не страшно.Сообщение Поповой также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Попова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220525/ospa-1790584543.html

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санкт-петербург, технологии, общество, анна попова, риа новости, telegram (приложение)