https://ria.ru/20220616/ploschadka-1795791061.html

ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК)

ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК) - РИА Новости, 16.06.2022

ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК)

Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы в рамках ПМЭФ-2022 представил площадку товарной кооперации ( ПТК), которая позволит увеличить... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:16

2022-06-16T15:16

2022-06-16T15:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795788358_145:207:3072:1854_1920x0_80_0_0_6c00769a353d27ba1d421e2577a14b46.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы в рамках ПМЭФ-2022 представил площадку товарной кооперации ( ПТК), которая позволит увеличить деловую активность столичныхи региональных поставщиков, производителей, и активно участвовать в импортозамещении."Площадка позволит российским и зарубежным производителям оперативно размещать информацию о товарах, находить партнеров, сырье, комплектующие, расширять рынки сбыта, быстро совершать сделки в электронном виде",- сказал на церемонии презентации руководитель департамента Владислав Овчинский.По его словам, ПТК встроена в платформу портала поставщиков, который в следующем году отпразднует десятилетний юбилей. Портал поставщиков уже доказал не только свою эффективность, но и востребованность - им пользуются не только предприятия Москвы, но и всей страны.Портал поставщиков уже охватывает 39 регионов, ежедневно заключается более тысячи контрактов, в 2021 году число закупщиков более 248 тысяч компаний, закупщиков - более 51 тысячи.Объем закупок в 2021 году превысил 84 миллиарда рублей.Для поддержки портала поставщиков в России будет открыты представительства в 26 регионах РФ.Новая площадка - отличный механизм особенно для тех, кто раньше пользовался продукцией, поставляемой из недружественных стран, возможность наладить напрямую контакты с поставщиками не только из России, но и дружественных стран, а также выстроить логистические цепочки.Все сервисы новой платформы бесплатны. Для работы необходимо сделать четыре шага - зайти на сайт и зарегистрироваться, прикрепить усиленную квалификационную электронную подпись, выбрать роль "производитель" или "потребитель" и отправить заявку на регистрацию компании.Таким образом, регистрация происходит "в один клик".Овчинский отметил, что в будущем на площадке ПТК планируется заключение электронных договоров и выстраивание системы логистики.

https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html

https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, пмэф