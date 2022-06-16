https://ria.ru/20220616/ploschadka-1795791061.html
ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК)
ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК) - РИА Новости, 16.06.2022
ДИПП представил на ПМЭФ площадку товарной кооперации (ПТК)
Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы в рамках ПМЭФ-2022 представил площадку товарной кооперации ( ПТК), которая позволит увеличить... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:16
2022-06-16T15:16
2022-06-16T15:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы в рамках ПМЭФ-2022 представил площадку товарной кооперации ( ПТК), которая позволит увеличить деловую активность столичныхи региональных поставщиков, производителей, и активно участвовать в импортозамещении."Площадка позволит российским и зарубежным производителям оперативно размещать информацию о товарах, находить партнеров, сырье, комплектующие, расширять рынки сбыта, быстро совершать сделки в электронном виде",- сказал на церемонии презентации руководитель департамента Владислав Овчинский.По его словам, ПТК встроена в платформу портала поставщиков, который в следующем году отпразднует десятилетний юбилей. Портал поставщиков уже доказал не только свою эффективность, но и востребованность - им пользуются не только предприятия Москвы, но и всей страны.Портал поставщиков уже охватывает 39 регионов, ежедневно заключается более тысячи контрактов, в 2021 году число закупщиков более 248 тысяч компаний, закупщиков - более 51 тысячи.Объем закупок в 2021 году превысил 84 миллиарда рублей.Для поддержки портала поставщиков в России будет открыты представительства в 26 регионах РФ.Новая площадка - отличный механизм особенно для тех, кто раньше пользовался продукцией, поставляемой из недружественных стран, возможность наладить напрямую контакты с поставщиками не только из России, но и дружественных стран, а также выстроить логистические цепочки.Все сервисы новой платформы бесплатны. Для работы необходимо сделать четыре шага - зайти на сайт и зарегистрироваться, прикрепить усиленную квалификационную электронную подпись, выбрать роль "производитель" или "потребитель" и отправить заявку на регистрацию компании.Таким образом, регистрация происходит "в один клик".Овчинский отметил, что в будущем на площадке ПТК планируется заключение электронных договоров и выстраивание системы логистики.
https://ria.ru/20220616/postavki-1795664754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы в рамках ПМЭФ-2022 представил площадку товарной кооперации ( ПТК), которая позволит увеличить деловую активность столичныхи региональных поставщиков, производителей, и активно участвовать в импортозамещении.
"Площадка позволит российским и зарубежным производителям оперативно размещать информацию о товарах, находить партнеров, сырье, комплектующие, расширять рынки сбыта, быстро совершать сделки в электронном виде",- сказал на церемонии презентации руководитель департамента Владислав Овчинский
.
По его словам, ПТК встроена в платформу портала поставщиков, который в следующем году отпразднует десятилетний юбилей. Портал поставщиков уже доказал не только свою эффективность, но и востребованность - им пользуются не только предприятия Москвы
, но и всей страны.
Портал поставщиков уже охватывает 39 регионов, ежедневно заключается более тысячи контрактов, в 2021 году число закупщиков более 248 тысяч компаний, закупщиков - более 51 тысячи.
Объем закупок в 2021 году превысил 84 миллиарда рублей.
Для поддержки портала поставщиков в России
будет открыты представительства в 26 регионах РФ.
Новая площадка - отличный механизм особенно для тех, кто раньше пользовался продукцией, поставляемой из недружественных стран, возможность наладить напрямую контакты с поставщиками не только из России, но и дружественных стран, а также выстроить логистические цепочки.
Все сервисы новой платформы бесплатны. Для работы необходимо сделать четыре шага - зайти на сайт и зарегистрироваться, прикрепить усиленную квалификационную электронную подпись, выбрать роль "производитель" или "потребитель" и отправить заявку на регистрацию компании.
Таким образом, регистрация происходит "в один клик".
Овчинский отметил, что в будущем на площадке ПТК планируется заключение электронных договоров и выстраивание системы логистики.
"Сегодня мы можем рассчитать стоимость доставки, а в будущем сделаем полный цикл - от заключения электронной сделки до выстраивания логистической цепочки и доставки",- сообщил РИА Новости Овчинский.