Рейтинг@Mail.ru
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/peregovory-1795854994.html
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров
Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:24
2022-06-16T17:32
в мире
украина
россия
сергей лавров
стамбул
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят. И до сих пор нам непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html
украина
россия
стамбул
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, стамбул, вашингтон (штат), санкции в отношении россии
17:24 16.06.2022 (обновлено: 17:32 16.06.2022)
 
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят. И до сих пор нам непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:36
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровСтамбулВашингтон (штат)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала