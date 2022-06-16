https://ria.ru/20220616/peregovory-1795854994.html
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров
Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:24
2022-06-16T17:24
2022-06-16T17:32
в мире
украина
россия
сергей лавров
стамбул
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят. И до сих пор нам непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сергей лавров, стамбул, вашингтон (штат), санкции в отношении россии
17:24 16.06.2022 (обновлено: 17:32 16.06.2022)
Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией