https://ria.ru/20220616/peregovory-1795854994.html

Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров

Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2022

Киев сам признал, что не хочет переговоров с Россией, заявил Лавров

Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:24

2022-06-16T17:24

2022-06-16T17:32

в мире

украина

россия

сергей лавров

стамбул

вашингтон (штат)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев сам расписался в том, что не хочет переговоров с Россией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят. И до сих пор нам непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

украина

россия

стамбул

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров, стамбул, вашингтон (штат), санкции в отношении россии