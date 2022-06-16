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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска в 14.10 мск выпустили по Кременной в ЛНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:31

2022-06-16T15:31

2022-06-16T15:33

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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск выпустили по Кременной в ЛНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 - с направления н.п. Северск по н.п. Кременная с применением РСЗО БМ-21 ("Град" - ред.) (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

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в мире, луганская народная республика, сцкк, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр