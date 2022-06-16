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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска в 14.10 мск выпустили по Кременной в ЛНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:31
2022-06-16T15:33
в мире
луганская народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск выпустили по Кременной в ЛНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 - с направления н.п. Северск по н.п. Кременная с применением РСЗО БМ-21 ("Град" - ред.) (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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4.7
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в мире, луганская народная республика, сцкк, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:31 16.06.2022 (обновлено: 15:33 16.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

ЛНР: ВСУ обстреляли Кременную, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия обстрела в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск выпустили по Кременной в ЛНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.10 - с направления н.п. Северск по н.п. Кременная с применением РСЗО БМ-21 ("Град" - ред.) (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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