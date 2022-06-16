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Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 13.58 (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:30
2022-06-16T14:30
2022-06-16T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.58 (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.58 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
14:30 16.06.2022 (обновлено: 15:19 16.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три 122-миллиметровых снаряда по Ясиноватой