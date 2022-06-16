https://ria.ru/20220616/obstrel-1795792838.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в 13.58 (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:30

2022-06-16T14:30

2022-06-16T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.58 (совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.58 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины