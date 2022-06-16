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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска в 12.00 мск выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и Михайловке в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:16
2022-06-16T13:16
2022-06-16T13:16
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и Михайловке в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 12.00 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов калибра 122 миллиметра по Пантелеймоновке и Михайловке