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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795691500.html
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска подвергли минометному обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:40
2022-06-16T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220616/dnr-1795679968.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
последствия сегодняшнего обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка: на улице разбросаны обломки украинской ракеты, в асфальте пробиты дыры. Ранее сообщалось, что в городе слышали работу системы ПВО.
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:40 16.06.2022 (обновлено: 17:34 16.06.2022)
 
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибра 120 миллиметров

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:12Специальная военная операция на Украине
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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