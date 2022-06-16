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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска подвергли минометному обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:40

2022-06-16T11:40

2022-06-16T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/dnr-1795679968.html

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донецкая народная республика

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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка последствия сегодняшнего обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка: на улице разбросаны обломки украинской ракеты, в асфальте пробиты дыры. Ранее сообщалось, что в городе слышали работу системы ПВО. 2022-06-16T11:40 true PT0M45S

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в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр