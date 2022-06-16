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Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге - РИА Новости, 16.06.2022
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Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге
Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге - РИА Новости, 16.06.2022
Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса в четверг обсудили увеличение сил альянса на восточном направлении, он ожидает новых... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:24
2022-06-16T16:45
в мире
нато
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса в четверг обсудили увеличение сил альянса на восточном направлении, он ожидает новых заявлений по усилению восточного фланга на саммите в Мадриде 28-30 июня."Министры сегодня обсуждали усиление обороны и сдерживания, в особенности на восточном направлении… Ряд стран уже сделали заявления о готовности усилить свое присутствие, но я ожидаю дополнительных решений на саммите", - сообщил он.По его словам, НАТО подготовит к саммиту новую модель обороны, включая восточное направление, которая будет утверждена лидерами стран альянса на встрече в верхах. Новая модель обороны будет включать усиление численности присутствия, усиление командования и контроля, а также предварительное позиционирование вооружения и сил.
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в мире, нато, ситуация в днр и лнр
16:24 16.06.2022 (обновлено: 16:45 16.06.2022)
 
Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге

Столтенберг: министры обороны НАТО обсудили увеличение сил блока на восточном направлении

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса в четверг обсудили увеличение сил альянса на восточном направлении, он ожидает новых заявлений по усилению восточного фланга на саммите в Мадриде 28-30 июня.
"Министры сегодня обсуждали усиление обороны и сдерживания, в особенности на восточном направлении… Ряд стран уже сделали заявления о готовности усилить свое присутствие, но я ожидаю дополнительных решений на саммите", - сообщил он.
По его словам, НАТО подготовит к саммиту новую модель обороны, включая восточное направление, которая будет утверждена лидерами стран альянса на встрече в верхах. Новая модель обороны будет включать усиление численности присутствия, усиление командования и контроля, а также предварительное позиционирование вооружения и сил.
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