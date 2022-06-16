https://ria.ru/20220616/nato-1795826571.html

Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге

Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге - РИА Новости, 16.06.2022

Главы Минобороны НАТО обсудили увеличение сил альянса на восточном фланге

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса в четверг обсудили увеличение сил альянса на восточном направлении, он ожидает новых... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:24

2022-06-16T16:24

2022-06-16T16:45

в мире

нато

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса в четверг обсудили увеличение сил альянса на восточном направлении, он ожидает новых заявлений по усилению восточного фланга на саммите в Мадриде 28-30 июня."Министры сегодня обсуждали усиление обороны и сдерживания, в особенности на восточном направлении… Ряд стран уже сделали заявления о готовности усилить свое присутствие, но я ожидаю дополнительных решений на саммите", - сообщил он.По его словам, НАТО подготовит к саммиту новую модель обороны, включая восточное направление, которая будет утверждена лидерами стран альянса на встрече в верхах. Новая модель обороны будет включать усиление численности присутствия, усиление командования и контроля, а также предварительное позиционирование вооружения и сил.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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в мире, нато, ситуация в днр и лнр