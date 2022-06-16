16:13 16.06.2022 (обновлено: 17:35 16.06.2022)
В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде
Захарова: НАТО давно объявила России гибридную войну по всем направлениям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не ждет ничего нового от решений предстоящего саммита НАТО в Мадриде, где лидеры будут обсуждать обновленную концепцию: альянс давно сформировал свой антироссийский курс и объявил Москве гибридную войну по всем направлениям, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы, наверное, исходите из того, что будет что-то новое, а мы исходим из того, что политика уже "заряжена", - мне кажется это хорошее слово, - она давным-давно сформирована. Кстати, не в последние годы, а идет из ментальности холодной войны - те же самые лекала, люди те же самые - один (президент США Джо) Байден чего стоит, человек из той эпохи", - сказала Захарова в кулуарах ПМЭФ-2022. Она выразила сожаление в связи с тем, что "тот шанс, который планета получила после окончания холодной войны - Запад им не воспользовался, они просто пустили его на ветер, не реализовав ничего из того потенциала, который был".
"А потенциал был колоссальный, соединение усилий для решения общих проблем, преодоление вызовов и угроз, развитие двухсторонних отношений, развитие многосторонних форматов, уважение международного права. Возможно, совершенствование международного права на основе реалий и исходя из целей и задач, нахождение точек соприкосновения. Вот все это было, все это, к сожалению, разрушено и разрушается. Поэтому ничего нового не будет, будет тот же самый курс, который давным-давно сформирован, его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же - антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, а мы уже это зафискировали, и устами российского руководства, в частности, об этом говорил и министр иностранных дел России, - констатировали то, что Запад объявил нам вот такую прокси-гибридную войну по всем направлениям", - добавила она.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.