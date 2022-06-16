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В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/nato-1795821821.html
В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде
В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде
Россия не ждет ничего нового от решений предстоящего саммита НАТО в Мадриде, где лидеры будут обсуждать обновленную концепцию: альянс давно сформировал свой... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:13
2022-06-16T17:35
в мире
россия
нато
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не ждет ничего нового от решений предстоящего саммита НАТО в Мадриде, где лидеры будут обсуждать обновленную концепцию: альянс давно сформировал свой антироссийский курс и объявил Москве гибридную войну по всем направлениям, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Через неделю в Мадриде состоится саммит НАТО, где лидеры одобрят новую стратегическую концепцию альянса."Вы, наверное, исходите из того, что будет что-то новое, а мы исходим из того, что политика уже "заряжена", - мне кажется это хорошее слово, - она давным-давно сформирована. Кстати, не в последние годы, а идет из ментальности холодной войны - те же самые лекала, люди те же самые - один (президент США Джо) Байден чего стоит, человек из той эпохи", - сказала Захарова в кулуарах ПМЭФ-2022. Она выразила сожаление в связи с тем, что "тот шанс, который планета получила после окончания холодной войны - Запад им не воспользовался, они просто пустили его на ветер, не реализовав ничего из того потенциала, который был"."А потенциал был колоссальный, соединение усилий для решения общих проблем, преодоление вызовов и угроз, развитие двухсторонних отношений, развитие многосторонних форматов, уважение международного права. Возможно, совершенствование международного права на основе реалий и исходя из целей и задач, нахождение точек соприкосновения. Вот все это было, все это, к сожалению, разрушено и разрушается. Поэтому ничего нового не будет, будет тот же самый курс, который давным-давно сформирован, его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же - антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, а мы уже это зафискировали, и устами российского руководства, в частности, об этом говорил и министр иностранных дел России, - констатировали то, что Запад объявил нам вот такую прокси-гибридную войну по всем направлениям", - добавила она.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220612/nato-1794847047.html
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790921138.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Захарова рассказала РИА Новости, что ждать от саммита НАТО
Захарова рассказала РИА Новости, чего в Москве ждут от предстоящего через неделю саммита НАТО
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в мире, россия, нато, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:13 16.06.2022 (обновлено: 17:35 16.06.2022)
 
В МИД не ждут ничего нового от решений на саммите НАТО в Мадриде

Захарова: НАТО давно объявила России гибридную войну по всем направлениям

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не ждет ничего нового от решений предстоящего саммита НАТО в Мадриде, где лидеры будут обсуждать обновленную концепцию: альянс давно сформировал свой антироссийский курс и объявил Москве гибридную войну по всем направлениям, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Через неделю в Мадриде состоится саммит НАТО, где лидеры одобрят новую стратегическую концепцию альянса.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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В США раскрыли, как российская спецоперация расколола НАТО
"Вы, наверное, исходите из того, что будет что-то новое, а мы исходим из того, что политика уже "заряжена", - мне кажется это хорошее слово, - она давным-давно сформирована. Кстати, не в последние годы, а идет из ментальности холодной войны - те же самые лекала, люди те же самые - один (президент США Джо) Байден чего стоит, человек из той эпохи", - сказала Захарова в кулуарах ПМЭФ-2022. Она выразила сожаление в связи с тем, что "тот шанс, который планета получила после окончания холодной войны - Запад им не воспользовался, они просто пустили его на ветер, не реализовав ничего из того потенциала, который был".
"А потенциал был колоссальный, соединение усилий для решения общих проблем, преодоление вызовов и угроз, развитие двухсторонних отношений, развитие многосторонних форматов, уважение международного права. Возможно, совершенствование международного права на основе реалий и исходя из целей и задач, нахождение точек соприкосновения. Вот все это было, все это, к сожалению, разрушено и разрушается. Поэтому ничего нового не будет, будет тот же самый курс, который давным-давно сформирован, его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же - антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, а мы уже это зафискировали, и устами российского руководства, в частности, об этом говорил и министр иностранных дел России, - констатировали то, что Запад объявил нам вот такую прокси-гибридную войну по всем направлениям", - добавила она.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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НАТО больше не рассматривает Россию как партнера, заявил Столтенберг
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреРоссияНАТОПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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