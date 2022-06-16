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СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795619819.html
СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США
СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США
Британская газета Telegraph пишет, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:49
2022-06-16T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
владимир путин
игорь конашенков
харьков
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников."Два бывших американских военных были взяты в плен во время боя с российскими силами на Украине. Они были взяты в плен во время ожесточенного боя в пригороде Харькова на прошлой неделе", — утверждает издание со ссылкой на их сослуживцев.По данным СМИ, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн воевали на стороне украинских войск. Они, по сведениям издания, стали первыми американцами, захваченными российскими военными. По информации СМИ, Дрюке ранее служил в Ираке. Его мать рассказала, что после возвращения он страдал от посттравматического расстройства.Как заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений.Приговор наемникам в ДНРРанее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.Наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Спецоперация на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркивал, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные бойцы не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795007115.html
https://ria.ru/20220613/naemniki-1794984207.html
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харьков
донецкая народная республика
украина
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в мире, джон кирби, владимир путин, игорь конашенков, харьков, донецкая народная республика, украина, россия
00:49 16.06.2022 (обновлено: 01:08 16.06.2022)
 
СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США

The Telegraph: двое американских экс-военных Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников.
"Два бывших американских военных были взяты в плен во время боя с российскими силами на Украине. Они были взяты в плен во время ожесточенного боя в пригороде Харькова на прошлой неделе", — утверждает издание со ссылкой на их сослуживцев.
Конашенков: Поражены 247 районов сосредоточения военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 11:50Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
По данным СМИ, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн воевали на стороне украинских войск. Они, по сведениям издания, стали первыми американцами, захваченными российскими военными. По информации СМИ, Дрюке ранее служил в Ираке. Его мать рассказала, что после возвращения он страдал от посттравматического расстройства.
Как заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений.

Приговор наемникам в ДНР

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания.
По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
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В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников
Наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

Спецоперация на Украине

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркивал, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные бойцы не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиВладимир ПутинИгорь КонашенковХарьковДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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