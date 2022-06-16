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Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения - РИА Новости, 16.06.2022
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения
Российская межведомственная делегация в Сирии провела 33 встречи с сирийскими партнерами, в ходе которых подготовила 23 соглашения по ключевым направлениям... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:41
2022-06-16T16:41
2022-06-16T17:18
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская межведомственная делегация в Сирии провела 33 встречи с сирийскими партнерами, в ходе которых подготовила 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Сирии и России по вопросам активизации процесса возвращения сирийцев."В рамках визита продолжена работа между ведомствами России и Сирии по укреплению взаимодействия в области образования, культурного наследия и развития промышленности. Российские представители провели 33 встречи с сирийскими партнерами. <...> В ходе работы подготовлено к подписанию с сирийскими партнерами 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, имеющих стратегический характер и рассчитанных на долгосрочную перспективу", - говорится в документе.В частности, налажено сотрудничество между российскими и сирийскими регионами, частным бизнесом. Достигнуты договоренности по обучению сирийских студентов в российских вузах по наиболее востребованным специальностям на безвозмездной основе.Кроме того, из России доставлено более 106 тонн гуманитарных грузов для распределения среди наиболее нуждающихся сирийских семей.
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, сирия, россия, космос - риа наука
16:41 16.06.2022 (обновлено: 17:18 16.06.2022)
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения
Минобороны: российская делегация в Сирии подготовила 23 межгосударственных соглашения