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Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения - РИА Новости, 16.06.2022
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Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения - РИА Новости, 16.06.2022
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения
Российская межведомственная делегация в Сирии провела 33 встречи с сирийскими партнерами, в ходе которых подготовила 23 соглашения по ключевым направлениям... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:41
2022-06-16T17:18
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
сирия
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская межведомственная делегация в Сирии провела 33 встречи с сирийскими партнерами, в ходе которых подготовила 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Сирии и России по вопросам активизации процесса возвращения сирийцев."В рамках визита продолжена работа между ведомствами России и Сирии по укреплению взаимодействия в области образования, культурного наследия и развития промышленности. Российские представители провели 33 встречи с сирийскими партнерами. &lt;...&gt; В ходе работы подготовлено к подписанию с сирийскими партнерами 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, имеющих стратегический характер и рассчитанных на долгосрочную перспективу", - говорится в документе.В частности, налажено сотрудничество между российскими и сирийскими регионами, частным бизнесом. Достигнуты договоренности по обучению сирийских студентов в российских вузах по наиболее востребованным специальностям на безвозмездной основе.Кроме того, из России доставлено более 106 тонн гуманитарных грузов для распределения среди наиболее нуждающихся сирийских семей.
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, сирия, россия, космос - риа наука
16:41 16.06.2022 (обновлено: 17:18 16.06.2022)
 
Российская делегация в Сирии подготовила межгосударственные соглашения

Минобороны: российская делегация в Сирии подготовила 23 межгосударственных соглашения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны
Здание Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская межведомственная делегация в Сирии провела 33 встречи с сирийскими партнерами, в ходе которых подготовила 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Сирии и России по вопросам активизации процесса возвращения сирийцев.
"В рамках визита продолжена работа между ведомствами России и Сирии по укреплению взаимодействия в области образования, культурного наследия и развития промышленности. Российские представители провели 33 встречи с сирийскими партнерами. <...> В ходе работы подготовлено к подписанию с сирийскими партнерами 23 соглашения по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества, имеющих стратегический характер и рассчитанных на долгосрочную перспективу", - говорится в документе.
В частности, налажено сотрудничество между российскими и сирийскими регионами, частным бизнесом. Достигнуты договоренности по обучению сирийских студентов в российских вузах по наиболее востребованным специальностям на безвозмездной основе.
Кроме того, из России доставлено более 106 тонн гуманитарных грузов для распределения среди наиболее нуждающихся сирийских семей.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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