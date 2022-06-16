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МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты - РИА Новости, 16.06.2022
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МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты
МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты - РИА Новости, 16.06.2022
МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты
Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:00
2022-06-16T22:00
европа
украина
в мире
нато
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО обсуждались "шаги, по сути направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине"."С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока. В оправдание агрессивных планов Североатлантического блока генеральный секретарь Столтенберг заявил, что цели нашей страны не ограничиваются Украиной. Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей альянса на "восточном фланге", в непосредственной близости от российских границ. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Вашингтон и его сателлиты в очередной раз продемонстрировали, что продвигаемый на Западе тезис об исключительно оборонительном характере организации — фикция. Предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте. Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США", - добавил она.
https://ria.ru/20220616/nato-1795914510.html
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европа, украина, в мире, нато, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:00 16.06.2022
 
МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты

Захарова: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО обсуждались "шаги, по сути направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине".
"С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока. В оправдание агрессивных планов Североатлантического блока генеральный секретарь Столтенберг заявил, что цели нашей страны не ограничиваются Украиной. Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей альянса на "восточном фланге", в непосредственной близости от российских границ. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Вашингтон и его сателлиты в очередной раз продемонстрировали, что продвигаемый на Западе тезис об исключительно оборонительном характере организации — фикция. Предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте. Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США", - добавил она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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ЕвропаУкраинаВ миреНАТОМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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