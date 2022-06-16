https://ria.ru/20220616/militarizatsiya-1795938260.html

МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты

МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты - РИА Новости, 16.06.2022

МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты

Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:00

2022-06-16T22:00

2022-06-16T22:00

европа

украина

в мире

нато

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО обсуждались "шаги, по сути направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине"."С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока. В оправдание агрессивных планов Североатлантического блока генеральный секретарь Столтенберг заявил, что цели нашей страны не ограничиваются Украиной. Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей альянса на "восточном фланге", в непосредственной близости от российских границ. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Вашингтон и его сателлиты в очередной раз продемонстрировали, что продвигаемый на Западе тезис об исключительно оборонительном характере организации — фикция. Предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте. Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США", - добавил она.

https://ria.ru/20220616/nato-1795914510.html

европа

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, украина, в мире, нато, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)