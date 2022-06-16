МИД: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты
Захарова: усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО обсуждались "шаги, по сути направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине".
"С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока. В оправдание агрессивных планов Североатлантического блока генеральный секретарь Столтенберг заявил, что цели нашей страны не ограничиваются Украиной. Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей альянса на "восточном фланге", в непосредственной близости от российских границ. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Вашингтон и его сателлиты в очередной раз продемонстрировали, что продвигаемый на Западе тезис об исключительно оборонительном характере организации — фикция. Предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте. Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США", - добавил она.