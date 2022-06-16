ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии.
Подписи под документом поставили заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения "СоюзМаш", председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Документ направлен на содействие развитию машиностроительного комплекса в республике и формирование в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Также в рамках соглашения планируются совместные мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.
"Машиностроительный комплекс Чувашской Республики обладает несомненным потенциалом роста – как экономическим, так и инвестиционным. Мы уже видим предпринимаемые руководством республики шаги, направленные на рост производства и обеспечение потребностей промышленности в импортозамещении. Совместно мы намерены сфокусироваться на поддержке этого тренда в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие", - сказал Фрадков.
По словам Николаева, в сегодняшних условиях, когда идет ускорение импортозамещения, важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия.
"Наша совместная работа будет помогать развитию машиностроительного комплекса в республике и формированию в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Мы планируем мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам. Есть возможности и перспективы для наращивания этого направления, и мы приложим все необходимые усилия", – сказал Николаев.