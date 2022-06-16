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ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии
ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии
Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:51
2022-06-16T12:51
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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новости компаний - экономика
чувашская республика (чувашия)
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии.Подписи под документом поставили заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения "СоюзМаш", председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев.Документ направлен на содействие развитию машиностроительного комплекса в республике и формирование в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Также в рамках соглашения планируются совместные мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.По словам Николаева, в сегодняшних условиях, когда идет ускорение импортозамещения, важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия.
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790909938.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:51 16.06.2022
 

ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев
Читать ria.ru в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии.
Подписи под документом поставили заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения "СоюзМаш", председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев.
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Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны
Документ направлен на содействие развитию машиностроительного комплекса в республике и формирование в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Также в рамках соглашения планируются совместные мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.
"Машиностроительный комплекс Чувашской Республики обладает несомненным потенциалом роста – как экономическим, так и инвестиционным. Мы уже видим предпринимаемые руководством республики шаги, направленные на рост производства и обеспечение потребностей промышленности в импортозамещении. Совместно мы намерены сфокусироваться на поддержке этого тренда в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие", - сказал Фрадков.
По словам Николаева, в сегодняшних условиях, когда идет ускорение импортозамещения, важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия.
"Наша совместная работа будет помогать развитию машиностроительного комплекса в республике и формированию в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Мы планируем мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам. Есть возможности и перспективы для наращивания этого направления, и мы приложим все необходимые усилия", – сказал Николаев.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковНовости компаний - ЭкономикаЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)ПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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