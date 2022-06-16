https://ria.ru/20220616/mashinostroenie-1795726076.html

ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии

ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ поможет в развитии машиностроительного комплекса Чувашии

Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:51

2022-06-16T12:51

2022-06-16T12:51

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили на ПМЭФ Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" и власти Чувашии.Подписи под документом поставили заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения "СоюзМаш", председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев.Документ направлен на содействие развитию машиностроительного комплекса в республике и формирование в Чувашии технологической среды для динамичного развития отрасли. Также в рамках соглашения планируются совместные мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.По словам Николаева, в сегодняшних условиях, когда идет ускорение импортозамещения, важно аккумулировать имеющийся потенциал и объединить совместные усилия.

https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790909938.html

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Алёна Пава

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