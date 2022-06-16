https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795698435.html
В Ленобласти построят завод по производству удобрений
В Ленобласти построят завод по производству удобрений - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построят завод по производству удобрений
В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по производству органических и органоминеральных удобрений, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:58
2022-06-16T11:58
2022-06-16T11:58
ленинградская область
александр дрозденко
кировский район
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн —РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по производству органических и органоминеральных удобрений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель генерального директора ООО "Фортис" Игорь Василенко в рамках Петербургского международного экономического форума."Важно, что в этом инвестиционном проекте есть не только экономическая, но и экологическая составляющая. В Ленинградской области уже есть несколько предприятий по переработке агропромышленных отходов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность. Я рад, что сегодня это направление развивается, появляются новые технологии переработки и новая продукция, востребованная нашими аграриями", ― сказал области Дрозденко.Как уточнили в обладминистрации, планируемый объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. В его основе ― выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета. Биосырье на переработку будет поставлять "Птицефабрика "Северная" из Кировского района ― ежесуточно около 500 тонн. На предприятии будут созданы 60 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220602/subsidii-1792707342.html
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, кировский район, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн —РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по производству органических и органоминеральных удобрений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и заместитель генерального директора ООО "Фортис" Игорь Василенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Важно, что в этом инвестиционном проекте есть не только экономическая, но и экологическая составляющая. В Ленинградской области уже есть несколько предприятий по переработке агропромышленных отходов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность. Я рад, что сегодня это направление развивается, появляются новые технологии переработки и новая продукция, востребованная нашими аграриями", ― сказал области Дрозденко.
Как уточнили в обладминистрации, планируемый объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. В его основе ― выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета. Биосырье на переработку будет поставлять "Птицефабрика "Северная" из Кировского района
― ежесуточно около 500 тонн. На предприятии будут созданы 60 новых рабочих мест.
"Ежегодно завод планирует выпускать около 150 тысяч тонн органических минеральных удобрений, при этом утилизироваться будет до 200 тысяч тонн агропромышленных отходов. Инвестор планирует также выход на экспорт", — сказали в пресс-службе.