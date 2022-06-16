https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795698435.html

В Ленобласти построят завод по производству удобрений

В Ленобласти построят завод по производству удобрений - РИА Новости, 16.06.2022

В Ленобласти построят завод по производству удобрений

В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по производству органических и органоминеральных удобрений, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:58

2022-06-16T11:58

2022-06-16T11:58

ленинградская область

александр дрозденко

кировский район

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн —РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области построят завод по производству органических и органоминеральных удобрений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель генерального директора ООО "Фортис" Игорь Василенко в рамках Петербургского международного экономического форума."Важно, что в этом инвестиционном проекте есть не только экономическая, но и экологическая составляющая. В Ленинградской области уже есть несколько предприятий по переработке агропромышленных отходов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность. Я рад, что сегодня это направление развивается, появляются новые технологии переработки и новая продукция, востребованная нашими аграриями", ― сказал области Дрозденко.Как уточнили в обладминистрации, планируемый объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. В его основе ― выпуск сложных органоминеральных удобрений на основе переработанного куриного помета. Биосырье на переработку будет поставлять "Птицефабрика "Северная" из Кировского района ― ежесуточно около 500 тонн. На предприятии будут созданы 60 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220602/subsidii-1792707342.html

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, кировский район, петербургский международный экономический форум (фонд)