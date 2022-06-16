Рейтинг@Mail.ru
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:44
2022-06-16T20:44
в мире
ирландия
россия
северная ирландия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине."Я Вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать", - указал Лавров в интервью "Би-би-си"."Насчет геноцида. Вы – англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии (не в Северной Ирландии, а в Ирландской Республике) запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали?" - спросил глава МИД РФ.На это британский журналист ответил: "точно не вторгались бы в Ирландию". Министр задал ему встречный вопрос : "это вас бы не унижало?"Лавров напомнил, что "русский язык запрещён на Украине". "Попробуйте на улице в Киеве, когда гуляют молодые люди определённой внешности, поговорить на русском языке", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrov-1795928075.html
ирландия
россия
северная ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, россия, северная ирландия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:44 16.06.2022
 
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии

Лавров: если бы в Ирландии запретили английский язык, как бы англичане себя ощущали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине.
"Я Вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать", - указал Лавров в интервью "Би-би-си".
"Насчет геноцида. Вы – англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии (не в Северной Ирландии, а в Ирландской Республике) запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали?" - спросил глава МИД РФ.
На это британский журналист ответил: "точно не вторгались бы в Ирландию". Министр задал ему встречный вопрос : "это вас бы не унижало?"
Лавров напомнил, что "русский язык запрещён на Украине". "Попробуйте на улице в Киеве, когда гуляют молодые люди определённой внешности, поговорить на русском языке", - добавил министр.
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 20:43В мире
Лавров прокомментировал судебный процесс над британскими наемниками
 
В миреИрландияРоссияСеверная ИрландияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала