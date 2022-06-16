https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:44
2022-06-16T20:44
2022-06-16T20:44
в мире
ирландия
россия
северная ирландия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине."Я Вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать", - указал Лавров в интервью "Би-би-си"."Насчет геноцида. Вы – англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии (не в Северной Ирландии, а в Ирландской Республике) запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали?" - спросил глава МИД РФ.На это британский журналист ответил: "точно не вторгались бы в Ирландию". Министр задал ему встречный вопрос : "это вас бы не унижало?"Лавров напомнил, что "русский язык запрещён на Украине". "Попробуйте на улице в Киеве, когда гуляют молодые люди определённой внешности, поговорить на русском языке", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrov-1795928075.html
ирландия
россия
северная ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, россия, северная ирландия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
Лавров: если бы в Ирландии запретили английский язык, как бы англичане себя ощущали