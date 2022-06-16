https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html

Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии

Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:44

2022-06-16T20:44

2022-06-16T20:44

в мире

ирландия

россия

северная ирландия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проиллюстрировал на примере Ирландии британскому журналисту проблемы русскоязычного населения на Украине."Я Вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать", - указал Лавров в интервью "Би-би-си"."Насчет геноцида. Вы – англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии (не в Северной Ирландии, а в Ирландской Республике) запретили английский язык. Как бы англичане себя ощущали?" - спросил глава МИД РФ.На это британский журналист ответил: "точно не вторгались бы в Ирландию". Министр задал ему встречный вопрос : "это вас бы не унижало?"Лавров напомнил, что "русский язык запрещён на Украине". "Попробуйте на улице в Киеве, когда гуляют молодые люди определённой внешности, поговорить на русском языке", - добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrov-1795928075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирландия, россия, северная ирландия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)