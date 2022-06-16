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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля - РИА Новости, 16.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля

Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:27

2022-06-16T19:27

2022-06-16T19:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

курс рубля

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доллар

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро - на 79 копеек, до 59,01 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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