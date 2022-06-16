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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля - РИА Новости, 16.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля
Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:27
2022-06-16T19:27
2022-06-16T19:27
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Рубль повысился в четверг: курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро - на 79 копеек, до 59,01 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг упал до 56,5 рубля, евро — до 59