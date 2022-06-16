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Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде - РИА Новости, 16.06.2022
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Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде - РИА Новости, 16.06.2022
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:55
2022-06-16T10:55
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
калининград
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России дал указание руководителю СУСК по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить уголовное дело в связи с осквернением Вечного огня", - говорится в релизе.Ранее в социальных сетях появились фотографии из Калининграда с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы - очевидцы сообщали, что рабочие использовали памятник как мангал.Бастрыкин поручил вычислить причастных к инциденту и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, калининград
10:55 16.06.2022
 
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России дал указание руководителю СУСК по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить уголовное дело в связи с осквернением Вечного огня", - говорится в релизе.
Ранее в социальных сетях появились фотографии из Калининграда с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы - очевидцы сообщали, что рабочие использовали памятник как мангал.
Бастрыкин поручил вычислить причастных к инциденту и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКалининград
 
 
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