https://ria.ru/20220616/kuritsa-1795673533.html
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде - РИА Новости, 16.06.2022
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:55
2022-06-16T10:55
2022-06-16T10:55
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
калининград
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России дал указание руководителю СУСК по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить уголовное дело в связи с осквернением Вечного огня", - говорится в релизе.Ранее в социальных сетях появились фотографии из Калининграда с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы - очевидцы сообщали, что рабочие использовали памятник как мангал.Бастрыкин поручил вычислить причастных к инциденту и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20220616/ubiystvo-1795663724.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, калининград
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде