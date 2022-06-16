https://ria.ru/20220616/kuritsa-1795673533.html

Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде

Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде - РИА Новости, 16.06.2022

Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:55

2022-06-16T10:55

2022-06-16T10:55

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

калининград

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жарки курицы на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России дал указание руководителю СУСК по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить уголовное дело в связи с осквернением Вечного огня", - говорится в релизе.Ранее в социальных сетях появились фотографии из Калининграда с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы - очевидцы сообщали, что рабочие использовали памятник как мангал.Бастрыкин поручил вычислить причастных к инциденту и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20220616/ubiystvo-1795663724.html

калининград

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, калининград