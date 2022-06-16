https://ria.ru/20220616/kultura-1795714244.html

В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру

В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру - РИА Новости, 16.06.2022

В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру

Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:25

2022-06-16T12:25

2022-06-16T12:25

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона, сообщается на сайте органа."Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", - сказано в публикации.Как утверждается, за это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии облсовета депутатов. Оно также подразумевает создание рабочей группы по проведению разъяснительной работы относительно данного запрета. В нее войдут представители силовых ведомств, районных администраций и общественности.Контроль за исполнением решения о запрете русскоязычного культурного продукта будут осуществлять органы местного самоуправления.Ранее в июне член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите.Однако и до спецоперации на Украине велась борьба с русским языком, в частности, были приняты жесткие дискриминационные языковые законы, констатировал Брод.

https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html

https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html

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в мире, александр брод, хмельницкая область, россия, украина