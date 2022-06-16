https://ria.ru/20220616/kultura-1795714244.html
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру - РИА Новости, 16.06.2022
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:25
2022-06-16T12:25
2022-06-16T12:25
в мире
александр брод
хмельницкая область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона, сообщается на сайте органа."Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", - сказано в публикации.Как утверждается, за это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии облсовета депутатов. Оно также подразумевает создание рабочей группы по проведению разъяснительной работы относительно данного запрета. В нее войдут представители силовых ведомств, районных администраций и общественности.Контроль за исполнением решения о запрете русскоязычного культурного продукта будут осуществлять органы местного самоуправления.Ранее в июне член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите.Однако и до спецоперации на Украине велась борьба с русским языком, в частности, были приняты жесткие дискриминационные языковые законы, констатировал Брод.
https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html
хмельницкая область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f34b757c79c082752882fc9bc87177c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр брод, хмельницкая область, россия, украина
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
Областной совет Хмельницкой области Украины запретил русскоязычную культуру
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона, сообщается
на сайте органа.
"Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", - сказано в публикации.
Как утверждается, за это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии облсовета депутатов. Оно также подразумевает создание рабочей группы по проведению разъяснительной работы относительно данного запрета. В нее войдут представители силовых ведомств, районных администраций и общественности.
Контроль за исполнением решения о запрете русскоязычного культурного продукта будут осуществлять органы местного самоуправления.
Ранее в июне член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите.
Однако и до спецоперации на Украине велась борьба с русским языком, в частности, были приняты жесткие дискриминационные языковые законы, констатировал Брод.