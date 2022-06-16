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В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру - РИА Новости, 16.06.2022
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В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру - РИА Новости, 16.06.2022
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру
Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:25
2022-06-16T12:25
в мире
александр брод
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона, сообщается на сайте органа."Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", - сказано в публикации.Как утверждается, за это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии облсовета депутатов. Оно также подразумевает создание рабочей группы по проведению разъяснительной работы относительно данного запрета. В нее войдут представители силовых ведомств, районных администраций и общественности.Контроль за исполнением решения о запрете русскоязычного культурного продукта будут осуществлять органы местного самоуправления.Ранее в июне член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите.Однако и до спецоперации на Украине велась борьба с русским языком, в частности, были приняты жесткие дискриминационные языковые законы, констатировал Брод.
https://ria.ru/20220609/pesni-1794159303.html
https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html
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в мире, александр брод, хмельницкая область, россия, украина
12:25 16.06.2022
 
В Хмельницкой области запретили русскоязычную культуру

Областной совет Хмельницкой области Украины запретил русскоязычную культуру

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хмельницкий областной совет ввел мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории этого украинского региона, сообщается на сайте органа.
"Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", - сказано в публикации.
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Как утверждается, за это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии облсовета депутатов. Оно также подразумевает создание рабочей группы по проведению разъяснительной работы относительно данного запрета. В нее войдут представители силовых ведомств, районных администраций и общественности.
Контроль за исполнением решения о запрете русскоязычного культурного продукта будут осуществлять органы местного самоуправления.
Ранее в июне член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что нападки на русский язык в связи с проведением специальной военной операции России на Украине многократно усилились, поэтому сейчас как никогда он нуждается в защите.
Однако и до спецоперации на Украине велась борьба с русским языком, в частности, были приняты жесткие дискриминационные языковые законы, констатировал Брод.
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